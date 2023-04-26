 

Эксперт перечислил схемы мошенничества с дачами

26.04.2023, 11:00, Разное
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С наступлением теплого времени года открылся дачный сезон. Многие жители душных мегаполисов поехали за город, чтобы насладиться природой, шашлыками и свежим воздухом. Огородники приступили к работам. А кто-то только присматривает себе дачу, рискую попасть на крючок к мошенникам.

Чаще всего при продаже загородной недвижимости недобросовестные граждане используют поддельный паспорт. Об этом рассказал глава Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он перечислил наиболее популярные схемы, которыми пользуются мошенники при оформлении сделок с дачами.

Эксперт призвал при покупке объекта недвижимости попросить собственника предъявить не только паспорт, но и иные документы. Кроме того, не лишним будет пообщаться с соседями по участку, чтобы точно узнать, кто является владельцем дачи.

Вторая схема заключается в продаже недвижимости, собственником которой является недееспособный человек. Чтобы не попасть на крючок мошенников, необходимо опять же проверить все документы, а еще лучше запросить медицинские справки.

Кроме того, недобросовестные граждане могут продать дачу с неправильными границами. По словам эксперта, мошенники могут в договоре купле-продажи завысить реальный размер участка, поэтому заранее необходимо запросить выписку из ЕГРН.

К слову, некоторые мошенники умудряются продать дом вообще без участка, что прямо противоречит закону. На самом деле при покупке дачи необходимо подписывать два договора: на землю и на дом.

Наконец, пятая схема – просьба задатка. Некоторые добросовестные собственники, опасаясь срыва сделки, реально могут попросить аванс, однако этот прием взяли на вооружение мошенники. Они арендуют дачи и собирают задатки у доверчивых граждан. Эксперт призвал не вносить аванс до полной проверки документов.


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