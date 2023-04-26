 

В Тюмени два человека погибли под колесами поезда

26.04.2023, 11:00, Новости дня
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Поезд следовал по маршруту Новый Уренгой – Москва. В районе Тюмени машинист заметил посторонних на рельсах, но предотвратить столкновение не получилось. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Отмечается, что мужчина и женщина переходили рельсы в неположенном месте, за 20 метров до пешеходного перехода. На звуковые сигналы со стороны машиниста люди не отреагировали и не уступили дорогу поезду, пишет РИА ФАН.

В итоге мужчина и женщина попали под поезд. По данным RT, они погибли на месте.


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