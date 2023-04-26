Итальянцы собирают подписи за референдум о запрете поставок оружия на Украину

В Италии начался сбор подписей с требованием провести референдум, чтобы прекратить поставки оружия на Украину. По словам сторонников этой инициативы, на самом деле большинство итальянцев выступают против того, чтобы продолжать вооружать Киев. Об этом рассказал в интервью Il Fatto Quotidiano актёр и сценарист Мони Овадия.



AP

Ежегодно 25 апреля в Италии отмечается День освобождения от фашизма. И буквально накануне этой даты, с 23 апреля, по всей стране стартовал сбор подписей за проведение референдума, направленного на отмену законов, санкционирующих поставки оружия на Украину. Кампанию по проведению этого референдума инициировали общественные комитеты, поясняется в статье.

Её также поддерживают многие известные итальянские общественные деятели, в том числе правоведы Уго Маттеи и Паскуале Де Сена, экономисты Гвидо Виале и Владимиро Джакке, бывший директор итальянского телевидения Карло Фреччеро, карикатурист-сатирик Вауро Сенези, историк Франко Кардини, а также актёр и сценарист Мони Овадия.

На референдум предлагается вынести два вопроса, первый из которых касается необходимости устранить противоречия в том, что касается взаимодействия системы государственного здравоохранения и частных компаний. Инициаторы референдума призывают проголосовать за то, чтобы частные компании не имели права участвовать в планировании государственного здравоохранения, поясняется в статье.

А второй вопрос касается отмены правительственного указа, позволяющего осуществлять поставки оружия на Украину в течение 2023 года. Активисты намерены добиться запрета этих поставок посредством всеобщего голосования.

«Комитет референдума призывает всех итальянских граждан, которым небезразличны люди и их здоровье, поддержать эту инициативу», — говорится в обращении организаторов. Проголосовать можно на специальных пунктах сбора подписей, которые открыты по всей Италии, а также на интернет-платформе «Будущие поколения».

Актёр и сценарист Мони Овадия, который является активным сторонником проведения референдума против отправки оружия на Украину, заявил в беседе с корреспондентом издания Il Fatto Quotidiano, что большинство итальянцев на самом деле не хотят вооружать Киев. Наконец-то представители итальянского пацифистского большинства смогут выразить своё мнение и показать, что находящиеся у власти политики не отражают его реальную волю, подчеркнул он.

«Я считаю, что референдум — это полезный и действенный инструмент. Мы это видим на примере Франции. Посмотрите, как Макрон боялся референдума о пенсионной реформе во Франции, он знал, что проиграет. Я считаю, что большинство итальянцев с болью в душе проживают этот конфликт и выступают категорически против отправки оружия», — также отметил Овадия.

По его мнению, проблема заключается в том, что нынешних политиков интересует мнение не итальянского народа, который они должны представлять, а транснациональных корпораций. Поэтому важно собрать подписи, чтобы у людей была возможность проголосовать и показать, что они выступают за мирное урегулирование, заявил Овадия: «Мне кажется, что воинственная риторика сходит на нет во многих сферах, даже среди военных аналитиков. Мы больше не можем мириться с убийством людей под прикрытием лживой пропаганды, мы не хотим быть соучастниками».

Как подчеркнул сценарист, всем уже пора понять, что этот конфликт ведётся в интересах двух сторон: «НАТО хочет низвергнуть Россию, чтобы потом можно было разобраться с Китаем. Соединённые Штаты столкнулись с закатом эпохи американской гегемонии и изменением глобального порядка, поэтому действуют своими привычными методами. Защита демократии — это небылица. Ее рассказывают те же люди, которые позволяют истреблять курдов и йеменцев», — заявил Овадия в интервью Il Fatto Quotidiano.

С другой стороны, Европа здесь могла бы сыграть роль посредника и привести к равновесию, если бы у неё была собственная внешняя политика — однако она тоже полностью подчиняется решениям США, констатировал он: «Европа — это политический карлик». Поэтому необходимо провести референдум, подчеркнул итальянский сценарист: «Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы порвать с поджигателями войны и мобилизовать общественное мнение, чтобы остановить весь этот ужас».

По его мнению, необходимо также добиваться, чтобы эта проблема была рассмотрена на общеевропейском уровне, с целью активизировать дипломатические инициативы. Поскольку всем уже очевидно, что подобный конфликт невозможно выиграть на поле боя, заявил Овадия: «В Ираке и Афганистане США уничтожили миллион человек, а затем убежали, поджав хвост. Боевые действия нужны только тем, кто продаёт оружие, экономической и военной элите».

Однако прекратить поставки оружия и остановить разжигателей войны будет не так просто, признал он: «Для этого потребуется мобилизация всего итальянского общества». Овадия также заявил, что его не пугают обвинения в симпатиях к политике Кремля, которыми часто клеймят противников поставок оружия на Украину: «Ну какой из меня «путинист»! Путин стоит во главе гиперкапиталистического режима, а я — коммунист».

В то же время он отметил, что Россия — это «огромная страна, о которой все говорят, и почти никто ничего не знает», и что он искренне благодарен русским людям, которые помогли освободить Европу от фашизма. «Но я испытываю глубокие чувства к русскому народу: я родился в Болгарии, и благодаря Красной армии мои родители не сгорели в печах нацистов. Я не забыл жертву советского народа — 26 миллионов погибших во Второй мировой войне за свободу от нацизма», — подчеркнул Овадия.

Комментируя недавние скандальные заявления представителей итальянского правительства относительно опасности «этнического замещения», он объяснил это тем, что среди избирателей всегда есть те, кто хочет услышать что-то подобное: «Итальянцы любят тех, кто снимает с них вину: если что-то идёт не так, в этом виноваты не мы, а мигранты или кто-то ещё».

По его мнению, такие настроения в правительстве не умаляют значение Дня освобождения Италии от фашизма. «Для меня важно всегда принимать участие и выступать за свободу, демократию, человеческое достоинство и равенство. Во имя тех, кто сопротивляется — вчера или сегодня, партизаны, курды или палестинцы, я всегда буду их поддерживать», — заключил сценарист в интервью Il Fatto Quotidiano.