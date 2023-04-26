Скандалы: Борцы за наследство Борцова

Что достанется жене, дочери и невестке одного из самых богатых депутатов Госдумы Николая Борцова

Один из самых обеспеченных людей страны Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет. У него остались родственники, многие из которых являлись также его бизнес-партнерами. В их числе – семья ушедшего из жизни больше 10 лет назад сына народного избранника. Кроме того, скоро развернется борьба за освободившееся кресло в парламенте.

От грузчика до депутата

Николай Борцов умер 23 апреля в возрасте 77 лет в собственном доме в Лебедяни. Причины смерти не названы до сих пор.

«Невосполнимая утрата для Липецкой области. Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне», – написал в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

Николай Борцов родился накануне Дня Победы – 8 мая 1945 года. В 1969 году закончил Мичуринский технологический техникум по специальности «оборудование предприятий консервной промышленности», а 11 лет спустя получил и высшее образование во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности «планирование промышленности».

Начал работать в 16 лет грузчиком на макаронной фабрике, позднее стал слесарем на винном заводе. Получив среднее специальное образование, стал мастером на инструментальном заводе, пройдя здесь за 11 лет путь до начальника цеха.

В 1980 году был назначен директором консервного завода «Лебедянский», который в 90-е годы стал называться ОАО «Лебедянский», а должность самого Борцова – генеральный директор. Вместе с сыном Юрием они стали основными акционерами предприятия, а в 2008 году комбинат продали компании PepsiCo за почти 1,4 миллиарда долларов.

Впервые избрался в Государственную Думу в 2003 году, после чего был депутатом четырех созывов. За это время Борцов успел стать автором более 70 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В 2022 году как депутат был включен в санкционные списки Евросоюза и США, а затем также Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Будут довыборы

В последний раз в Государственную Думу был избран в 2021 году по одномандатному по избирательному округу № 114, который включает Правобережный, Советский районы Липецка, а также Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Становлянский, Чаплыгинский и северную часть Липецкого района области. Его выдвинула партия «Единая Россия». Впрочем, победа была не вполне убедительной – около 48 процентов голосов.

Поскольку Борцов не шёл по избирательному списку, занять его место в Госдуме автоматически никто из однопартийцев не сможет. Довыборы по указанному округу пока не объявлены, но скорее всего они пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2023 года. «Единая Россия» решений о выдвижении своих кандидатов еще не принимала, но попытать счастье здесь может кто-то из конкурентов Борцова по кампании двухлетней давности. Например, 32-летний Николай Быковских – помощник депутата Госдумы Тамары Плетневой, который в 2021 году выдвигался от КПРФ и набрал тогда больше 20 % голосов.

Машина и 8 машиномест

Николай Борцов — один из богатейших людей страны. В 2021 году он занял 194 место в списке 200 бизнесменов по версии по версии Forbes. Его состояние тогда оценивалось в 550 миллионов долларов.

В качестве депутата Государственной Думы по итогам 2021 года он задекларировал доход в 659,8 миллиона рублей, а годом ранее – в 1,6 миллиарда рублей. В списке имуществу у него лишь одна «легковушка» Mercedes Benz S450 4matic, не считая автоприцепа и трактора, но три жилых дома – на 1202,3, на 79,5 и на 18,5 квадратных метров (последнее – 1/7 доля в совместной собственности), три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство на 20 тысяч, 2,3 тысячи и 2,1 тысячу квадратных метров, участок для сельскохозяйственного производства на 12,6 тысяч квадратных метров, участки для домовладения и личного подсобного хозяйства и сразу 8 машиномест (в основном — в совместной собственности).

При этом, согласно информации Seldon Basis, Борцов в последнее время не имел крупных активов. Последняя связанная с ним крупная компания ООО «Проспект Капитал», специализировавшаяся на операциях с недвижимостью, была закрыта в конце 2016 года. Также до 2017 года он возглавлял Липецкий фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (ЛФПРСР).

Наследники депутата

У Николая Борцова было двое детей – сын Юрий и дочь Наталья. Вместе с сыном депутат в 2004 году основал благотворительный фонд Борцовых. Организация занималась в том числе финансированием восстановления храмов. В 2010 году Юрий Борцов скоропостижно скончался от инсульта. Ему было 40 лет.

Жена депутата Нина Борцова выступала вместе с ним соучредителем целого ряда организаций. Сегодня из ее активов действует только ООО «АТВ-инвест», которое специализируется на управлении недвижимостью, в число владельцев которой сам парламентарий не входил. Вдове принадлежит здесь доля в 28%. Среди других собственников – невестка Светлана, а также еще несколько человек, которые носят ту же фамилию, а отчество совпадает с именем умершего сына: Николай Юрьевич, Влада Юрьевна, Святослав Юрьевич, Михаил Юрьевич.

Информации о деятельности дочери депутата нет — в списках владельцев или руководителей бизнеса Наталья Николаевна Борцова не значится.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”