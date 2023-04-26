Онлайн-казино Bounty: как начать играть на официальном сайте бренда?

Казино Bounty официально заявило о себе в 2022 году. Поддерживает транзакции и игру на рубли, что удобно для российского пользователя. За прошедший период не было нареканий на выплаты, сроки ожидания соответствуют заявленным. Система бонусов включает бездепозитные и релоады, есть программа лояльности. Диапазон ставок приятно радует. Игрок самостоятельно устанавливает нужный ему уровень, начиная от копеек.

Как играть на деньги?

Bounty casino имеет лицензию Кюрасао, поэтому, следуя правилам регулятора, к ставкам на реальные деньги допускаются совершеннолетние лица после прохождения регистрации.

Кнопка “Регистрация” размещена на главной странице официального сайта. После ее активации открывается диалоговое окно с вариантами быстрого оформления аккаунта. Выбрать нужно один из предложенных.

Имеющие страницу в социальной сети могут воспользоваться этим входом, отметив его щелчком. В этом случае достаточно дать разрешение на доступ к персональным данным и передачу их в архив казино. В личном кабинете есть возможность внести изменения в данные при необходимости. Например, в соцсети не обязательны конкретные имена и даты, но для получения выигрыша техподдержка может запросить сверку персональных данных с паспортными. Можно пройти регистрацию с нуля, заполнив анкету и подтвердив учетную запись через контактное сообщение от техслужбы.

В Bounty casino возможны два игровых режима: демонстрационный и на деньги. Прежде, чем авторизоваться и вносить средства, рекомендуется:

Ознакомится с пользовательским соглашением.

Выяснить условия получения и отработки бонусных средств.

Понять, как находить, выбирать ставки и режимы в игровых автоматах.

Непонятные термины и вопросы решаются с техподдержкой.

Правила выплат

Первые выигранные средства из казино Bounty выводят способом, которым был проведен депозит: система его запомнила, не будет заминок и вопросов от техслужбы. А каждый платежный способ можно идентифицировать только через новый депозит.

Чтобы подать заявку на вывод средств, следует:

Зайти на официальный сайт Баунти Казино . На главной странице нажать “Войти” (надпись в правом, верхнем углу) и авторизоваться. В диалоговом окне ввести электронную почту и пароль.

. На главной странице нажать “Войти” (надпись в правом, верхнем углу) и авторизоваться. В диалоговом окне ввести электронную почту и пароль. Когда авторизация подтвердится, откроются все доступные опции, среди них “кошелек”. Щелкнув по нему, откроется лист платежей, где нужно кликнуть надпись “вывод”.

После стоит выбрать платежную систему, указать реквизиты и сумму. Сразу отразится размер комиссии и итоговая сумма с ее учетом.

Если все устраивает, необходимо подтвердить операцию кликом по надписи “создать заявку”.

Платежные системы

Вывести можно через крипто кошельки:

Bitcoin.

Ethereum.

Tether.

Электронные кошельки:

WebMoney.

Yoo Money.

Qiwi.

Piastrix.

Ecorpay.

AdvCash.

Payeer.

FK Wallet.

Банковские карты: Visa, Mastercard.

Мобильные операторы: МТС, Beeline, Megafon, Yota, Tinkoff, Tele2.

Минимальный депозит 100₽, вывод – 100₽ – 600₽ (зависит от выбранного платежного метода). Минимальный срок ожидания 15 минут.