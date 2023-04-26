Полностью выгорел район Чекистский

Поселок Сосьва в Свердловской области полыхает целыми улицами, въезд и выезд из него закрыты.

Предположительно, пожар начался с территории кладбища. Об этом около двух часов дня сообщила местная жительница. Уже через несколько часов огонь подступил к местной школе и «Лечебно-исправительному учреждению № 23» (ЛИУ) ФСИН РФ. Сотрудники эвакуировали всех осужденных (240 человек), вывезли архив и оргтехнику. В местном чате попросили старшеклассников помочь с тушением пожара у школы. Но огонь уже было не остановить.

Из-за сильного ветра и сухой погоды пламя очень быстро перекинулось на жилые дома. Практически полностью выгорел жилой район Чекистский, где сгорела и часть многоквартирных домов, а также улица Московская.

«У нас весь район горит, — рассказал изданию «ПроСосьву» Сергий Михалев, настоятель сосьвинского храма Святителя Николая Чудотворца. — И наш дом горит — собираем, что можем. Тут и своими силами тушим, и пожарные части — не справляемся. Все сарайки, все что было — все выгорело. Наши дома — каменные, многоквартирные. Наш дом посерединке, балконы загорелись, крыша горит. Люди здесь в основном пожилые. Кого-то уже скорая увезла. Я своих детишек тоже увез, у нас в квартире все окна повыбивало от огня».

МЧС РФ направило в Сосьву вертолет Ми-8 и группировку пожарных. Местные жители разбирают деревянные заборы, чтобы по ним огонь не перекидывался на следующий двор. Люди бегают с ведрами воды, пытаясь помочь немногочисленным пожарным. Жителей Сосьвы предупредили, чтобы они собрали документы и ценные вещи.

Из-за сильного задымления полиция перекрыла трассу «Серов–Сосьва–Гари». В поселок направлена группа врачей для оказания экстренной помощи. О пострадавших пока не сообщается.

Всего в Свердловской области сегодня полыхает шесть масштабных пожаров. Двадцать один частный дом сгорел в поселке Таежный Верхотурского района. Лишились жилья и люди в Карпинске.

Масштабы бедствия еще предстоит оценить. Пока подсчитано, что горит 50 домов, в регионе введен режим ЧС.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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