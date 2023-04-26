 

9 признаков и симптомов рака яичников, описанных гинекологом

26.04.2023, 10:30, Разное
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Вот некоторые симптомы, которые должны насторожить. Некоторые люди испытывают частые позывы к мочеиспусканию и аномальную кровь из влагалища. Они также могут чувствовать усталость без объяснения причин.

Неожиданная потеря веса или изменение характера стула также являются возможными симптомами карциномы яичников, рассказывает гинеколог Елизавета Комарова. Существует девять возможных признаков рака яичников:

– Вздутие живота.
– Чувство быстрого насыщения.
– Потеря аппетита
– Боль в животе
– Частое мочеиспускание
– Аномальное вагинальное кровотечение.
– Необъяснимая усталость.
– Неожиданная потеря веса.
– Изменения в привычках кишечника.
– Надежных методов скрининга рака яичников и шейки матки не существует.

Важно, чтобы врач проверил наличие симптомов. Врач общей практики может направить вас на ультразвуковое исследование, чтобы сдать анализ крови, пройти внутреннее обследование или осмотр. Раннее выявление рака яичников может сделать его менее тяжелым, поэтому вы должны вооружиться как можно лучше. Женщины старше 65 лет подвержены большему риску развития карциномы яичников.

Возраст является самым важным фактором риска, так как более 50% случаев заболевания приходится на женщин старше 65 лет. По словам эксперта, наличие в вашей семье истории этого заболевания является еще одним фактором. Около 5-10% случаев карциномы яичников являются наследственными.


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