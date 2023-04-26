Мнение: О ключевом вопросе для выживания Украины… Что, если…?

Что бы ни думали в Кремле и ни говорили в западной прессе, призывая украинцев «снизить ожидания», а в нынешнем году, да и в следующем Украину Запад ещё поддержит. Ещё подержит её на ИВЛ военных поставок и регулярных инъекциях финансовой помощи. Без которой страна, потерявшая треть экономики и тратящая половину скудного бюджета на военные расходы, просто не смогла бы продолжать.

А вот дальше уже возможны варианты. И сам их набор зависит от ответа на один вопрос.

Действующий американский президент Джо Байден, которому многие сулили то досрочный уход в отставку «по состоянию здоровья», то спокойную кончину через годик-другой после инаугурации, всё ещё «живее всех живых». И даже собрался на второй срок. При всём торжестве демократии в #США его выдвижение Национальным комитетом Демпартии — лишь пустая формальность. Как, к примеру, утверждение «самовыдвиженца» Владимира Путина кандидатом в президенты РФ.

Кого в итоге выдвинут в соперники республиканцы, решатся ли они «переиграть» эпичную драму 2020 года и выставить снова Дональда Трампа, либо попробуют «свежую кровь», вопрос интересный, но вторичный. А главный, учитывая возраст перспективного демократического кандидата, вот в чём.

Что будет, если Джо #Байден, даже победив на выборах в ноябре 2024 года, не доживёт до инаугурации?

И тут — тоже куча вариантов.

1. Если кандидат в президенты США, внесённый в избирательные бюллетени, умирает ещё до начала очного голосования, вопрос замены решает Национальный конгресс партии, которая его выдвинула. А голоса, поданные за «покойника» по почте, вероятно, засчитаются его преемнику, поскольку де-факто электорат выбирает не президента, а выборщиков, более или менее строго обязавшихся подать свой голос на Коллегии за того или иного кандидата. Их право поменять свой выбор регулируется законами конкретного штата.

2. Если кандидат-победитель умирает уже после даты всеобщего голосования, но до начала голосования выборщиков, тут также возможна замена по решению партии. Причём Республиканский нацкомитет либо созывает новый съезд либо проводит голосование среди своих членов, а кандидатура на замену может быть любая, необязательно кандидат в вице-президенты. Тогда как Демпартия вообще не ограничена процедурными рамками. Далее — всё решают выборщики.

3. Если выборщики отдадут свои голоса за умершего победителя, либо если смерть его случится после голосования коллегии выборщиков, но до утверждение голосования выборщиков Конгрессом США, то на заседания 6 января (фиксированная дата) Конгресс обязан подсчитать и проверить голоса выборщиков, утвердить их, признать скончавшегося кандидата победившим, если таков был выбор коллегии. Далее вступает в силу п.3 20-й поправки к Конституции США, когда в права президента вступает избранный вместе с кандидатом в президенты вице-президент.

4. И если избранный президент, утверждённый Конгрессом, скончается до инаугурации, на должность президента назначается также вице-президент.

Кстати, прецеденты, когда победителями выборов становились мертвецы, уже были. Правда, речь шла о депутатах нижней палаты американского парламента. Так, члена Демократической партии в палате представителей США от штата Пенсильвания Энтони Делука, который умер 9 октября, переизбрали на второй срок — голосование состоялось 8 ноября 2022 года. И на этих же выборах смогла победить представительница Демократической партии от штата Теннесси Барбара Купер, которая умерла 25 октября. Обоих признали победителями, а затем объявили досрочные выборы новых кандидатов.

И если нынешняя поддержка Киева во многом обязана личным обстоятельствам и качествам Джо Байдена, то какова будет позиция его преемника, даже от той же Демпартии? От личности зависит многое. Например, британская военная помощь ВСУ шла весьма активно при Борисе Джонсоне и Лиз Трасс, тогда как сменивший их Риши Сунак даже призвал провести аудит её эффективности, чем вызвал резкое недовольство киевских властей (впрочем, финансовые объёмы поставок 2023 года пообещал сохранить хотя бы на уровне 2022-го).

Получается, что судьба Украины целиком зависит от того, дотянет ли Джо Байден до выборов и захочет ли другой хозяин Белого дома так же упорно помогать Киеву, либо предпочтёт иные методы «укрощения» России?

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