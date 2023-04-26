Мнение: Нас ждет жуткое лето

Пишут, что в Китае, да и во всей Азии – Китае, Вьетнаме, Индии – самый жаркий апрель за всю историю наблюдений.

“В Азию пришла «самая сильная апрельская жара» в истории. В Индии от солнечного удара погибли 13 человек, десятки — попали в больницы. Температурные рекорды фиксируют в Китае, Вьетнаме и Лаосе… в Таиланде зафиксировали температурный рекорд в 45,4 градуса Цельсия, в некоторых районах Индии столбики термометров преодолели отметку в 44 градуса, а в Лаосе «потеплело» до 42,7 градуса… В 12 китайских городах зафиксирована аномальная температура для апреля. 17 апреля в 12 городах Китая наблюдались рекордно высокие температуры, сообщает Национальный метеорологический центр Китая. В городе Ханчжоу провинции Чжэцзян был побит рекорд, здесь температура поднялась до 35,1°C…”

Пишут, что пересыхают реки, что из-за жары может сорваться посевная по всей Азии (что чревато массовым голодом). Эксперты предсказывают, что критическим периодом будет август-сентябрь 2023, когда “запасы воды полностью иссякнут”. Причем и в Европе тоже.

С Европой в этом плане всё, мягко говоря, не слава богу. Пишут, что “обострение климатического кризиса — и в Европе: засушливые зима и весна 2023-го предвещают региону очередное лето с рекордно высокими температурами. В ряде европейских стран из-за засухи уже задерживаются посевные работы”. Пишут, что “По данным нового отчета службы Copernicus, в 2022 году из-за самого жаркого лета за всю историю наблюдений в Европе погибли 20 тыс. человек”.

Я сам, признаюсь, с ужасом жду лета. Уж на что я оптимист, но признаков грядущего аномального “подогрева” слишком много. Взять хотя бы совершенно невероятный зимний сезон в Европе (который так подвел Газпром). Да, европейцы много сэкономили на отоплении и на газе – но что за зима была при этом? Дочь рассказывала, что в Праге в январе было +16! Были фотографии, как в декабре (!) люди купались в море на побережье Франции – и не потому, что они “моржи”, а потому что были аномальные +20 и вода почти “как парное молоко”!

Конечно, такие зимы приятны, и за европейцев можно было бы только порадоваться – если б не вопрос: если зима такая, как у нас в России еще лет 20 назад было лето, то каким же будет ЛЕТО?!

Метеорологи тоже не щадят – дружно предвещают в Москве +40 и вообще повторение лета 2010 (и тогда наверняка везде загорятся торфяники, ведь с 2010, как все мы знаем, в этом плане не было сделано НИЧЕГО). А если в Европе опять будут температуры в районе +45 – куды бечь?

Что-то жуткое надвигается. Планета определенно сходит с ума.