Рецептов несколько, а время одно: привычки, связанные с завтраком, которые помогут обуздать тягу к еде в течение дня и снизить вес

Завтрак — это важный прием пищи, поскольку помогает обуздать тягу к еде в течение дня и даже снизить вес. То, как вы начинаете свое утро, задает тон на весь оставшийся день. В сегодняшней статье мы поделимся с вами здоровыми привычками, связанными с завтраком.

Избегайте продуктов с рафинированным сахаром

Сладости на завтрак, такие как булочки с корицей, глазированные пончики и шоколадные круассаны, действительно вкусные. Однако их лучше избегать, когда вы пытаетесь обуздать тягу к еде и похудеть. Добавленный сахар вызывает резкий скачок показателей сахара в крови и снижение уровня энергии, что может привести к нездоровому аппетиту в течение оставшейся части дня. Кроме того, он запускает порочный круг тяги к сладкому. Вам постоянно хочется съесть чего-нибудь сладкого, затем вы срываетесь и ищете уже очередной быстрый источник топлива для организма. Как следствие, начинаете потреблять больше сахара.

Завтрак должен быть в одно и то же время

Придерживаться определенного графика приема пищи — разумная идея. Определение наилучшего времени дня для первого приема пищи и строгое его соблюдение может помочь вам обуздать тягу к еде и похудеть.

Например, если вы знаете, что если вы позавтракаете слишком рано, то еще до обеда успеете проголодаться. Тогда лучше отложить первый прием пищи на час или два. Так вы не собьетесь с намеченного пути в течение оставшегося дня.

Откажитесь от продуктов с высоким содержанием соли

Отказ от чрезмерно соленой пищи — еще одна ключевая привычка, связанная с завтраком, если вы хотите сбросить лишний вес. Многочисленные исследования показывают, что употребление соли может заставить вас хотеть еще больше еды. Поэтому лучше избегать есть в качестве первого приема пищи с утра печенье, бекон, колбасу, кексы, круассаны и сыр. Эти продукты сильно обработаны и содержат много калорий и жира.

Больше белка

Все специалисты настоятельно рекомендуют есть как можно больше белка, в том числе и на завтрак. Все дело в том, что включение в рацион продуктов с высоким содержанием белка может помочь уменьшить жировые отложения, сохранить запас мышечной массы и чувство сытости дольше. Белок также может помочь вам сбросить вес.

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Белок замедляет пищеварение и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Предупреждая резкое снижение уровня энергии таким образом, вы не даете своему мозгу посылать сигналы о необходимости быстро перекусить углеводной пищей. В этом случае речь идет, прежде всего, о продуктах, богатых сахаром и рафинированными углеводами. Старайтесь получать 20 г белка за завтраком. Причем выбирать рекомендуется твердые источники белка, такие как яйца, творог, греческий йогурт, лосось и тофу.

О важности воды перед завтраком

Прямо перед тем как позавтракать, выпейте стакан воды. Специалисты утверждают, что еще до первого приема пищи в организм должно попасть как минимум 0,5 л воды. Такой подход позволяет уменьшить голод, поэтому у вас будет меньше шансов съесть нездоровую пищу просто потому, что вы голодны.

Кроме того, вода с утра – отличный вариант для пробуждения. Она помогает доставлять питательные вещества и кислород к мозгу и мышцам, позволяет вам чувствовать себя свежим и энергичным. В результате вы не будете испытывать тягу к сладкому и углеводам, что часто случается, когда вы устали, а ваше тело и мозг жаждут энергии.

Всегда составляйте меню

Если на вашей кухне будут свежие и полезные продукты для завтрака, вам будет намного легче бороться с тягой к еде. Кроме того, запаситесь нескольким простыми рецептами, которые вы полюбите готовить по утрам.

Даже если это просто сочетание нескольких здоровых комбинаций белков и продуктов, богатых клетчаткой. Сразу после пробуждения и стакана воды, вы сможете приступить к приготовлению завтрака. Поэтому у вас попросту не будет времени отвлекаться на голод и тягу к сладостям. Сами рецепты не должны быть сложными. Попробуйте белковые варианты, такие как сваренные вкрутую яйца, йогурт, запеченный тофу. Их можно смешивать с продуктами, богатыми клетчаткой, такими как цельный овес, цельнозерновой тост, свежие фрукты и ягоды.

Получите свою порцию клетчатки

Чтобы обуздать тягу к сладкому и похудеть, на завтрак обязательно надо потреблять клетчатку. Продукты с высоким содержанием клетчатки надолго сохраняют чувство сытости, что является отличным способом избежать нездоровых перекусов. На вашей кухне обязательно должны быть такие продукты, как цельнозерновые, свежие фрукты и овощи. Их вы можете легко добавить в свои завтраки и смузи.