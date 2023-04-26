 

Уголовная ответственность чем грозят безбашенные гонки на самокатах

26.04.2023, 9:48, Разное
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В Москве установилась теплая погода без заморозков, а это значит, что сезон велосипедистов и самокатчиков можно считать открытым. Вот только радости от этого прибавилось не у всех. В России известны множественные случаи травматизма из-за гонок на электросамокатах, так что этот транспорт не только удобен, но еще и опасен.

Именно поэтому в Госдуме предложили ужесточить ответственность для водителей электросамокатов в случае, если пострадает пешеход.

За период с января по сентябрь прошлого года в России произошло 838 дорожно-транспортных аварий с учатсием электросамокатов. Почти три четверти из них пришлось на столкновения с пешеходами, сообщает “Подмосковье сегодня”.

По мнению парламентариев, в случает нанесения тяжкого вреда пешеходам электросамокатчики должны нести ответственность вплоть до уголовного дела. Сейчас самокатчики отделываются штрафами до полутора тысяч рублей. При этом они могут как покалечить, так и убить человека.

“Важно проработать введение уголовной ответственности по аналогии с ответственностью водителей мотоциклов и машин в случаях, если нанесен ущерб жизни и здоровью граждан”, – заявили в Госдуме.

Ранее в МВД РФ включили в экзамен на получение водительских прав раздел по катанию на самокатах. Пардаментарии уверены, что в России необходимо повышать грамотность управляющих самокатами.

Также депутаты предложили запретить аренду электросамокатов в нетрезвом виде.


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