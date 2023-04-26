 

Невролог Алехина рассказала, что храп и деменция связаны

26.04.2023, 9:15, Разное
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Миллионы взрослых страдают от обструктивного расстройства сна, и до 85% из них не знают об этом. Исследования показывают, что это расстройство может быть связано со снижением когнитивных способностей.

Александра Алехина, невролог МедикФорума, объясняет, что “обструктивное апноэ сна” (ОСАС) может быть нарушением дыхания, связанным со сном. Это состояние характеризуется “повторяющимися остановками дыхания из-за сужения или закрытия верхних дыхательных путей во время сна”. Основные симптомы включают дневную чрезмерную сонливость и храп.

У мужчин с ОАС ухудшается исполнительная функция и зрительно-пространственная память, а также снижается бдительность. Другие проблемы могут включать “проблемы с устойчивым вниманием, психомоторным контролем и контролем импульсов”. В исследовании приняли участие 27 мужчин в возрасте от 35 до 70 лет с легкой или тяжелой формой СОАС, но без других сопутствующих заболеваний. Мужчины с СОАС хуже выполняли когнитивные тесты, чем мужчины из контрольной группы. Мужчины с СОАС показали более низкие результаты в тестах на устойчивое внимание, исполнительную функцию, кратковременную память, распознавание социальных и эмоций.

Ранее эти психические нарушения были связаны с другими заболеваниями, такими как диабет 2 типа или гипертония.


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