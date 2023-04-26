 

Отказ почек и остановка сердца: Прооперированная Власова впала в кому в реанимации

26.04.2023, 8:35, Разное
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Российская певица и звезда 90-х Наталья Власова попала в больницу несколько назад, где врачи сразу же сделали ей операцию на сердце. На выходных певице стало плохо, но она не стала обращаться сразу к врачу. Когда вызвали медиков, время было уже упущено.

После госпитализации арчи немедленно потребовали ввести 44-летнюю Власову в искусственную кому, но мать певицы была против. Спустя время это все равно пришлось сделать. По данным СМИ, Наталью Власову прооперировали, ей сделали коронарное шунтирование. Во время операции у нее остановилось сердце, потом его снова запустили.

“У нее давно были проблемы с сердцем, поставили диагноз “ишемия”. Близких к ней не пускают”, – отметил источник Starhit.

После операции Наталью Власову перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. У нее отек легких, сама дышать она не может. При этом по данным источников, самочувствие артистки постоянно ухудшается. Из-за временной остановки сердца у певицы резко упало давление и отказали почки.

Директор Натальи Власовой Андрей Карпов в беседе с РЕН-ТВ заявил, что ситуация “совершенно нехорошая”, и ждать хороших новостей, к сожалению, не приходится.


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