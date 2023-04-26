Как обычная аллергия может трансформироваться в неизлечимую болезнь

Многие считают аллергию обычным безобдным сезонным заболеванием, проявления которого нужно просто перетерпеть. Однако врачи доказали, что если аллергию пускать на самотек, она может трансформироваться в более страшное заболевание, в том числе неизлечимое.

Аллерголог-иммунолог Анастасия Шугаева предупредила пациентов об опасности обычной сезонной аллергии, особенно на плесень. Как выяснилось, она может перерасти в бронхиальную астму. Именно поэтому при первом же подозрении на аллергию к плесени лучше не тянуть и сразу обратиться к медикам за помощью.

Чаще всего у пациентов начинается аллергия на частицы плесневых грибов в воздухе, но появление тех же симптомов вероятно и после употребления некоторых продуктов с содержанием того же аллергена. Это в частности такие продукты как сыр с плесенью, а также некоторые сырые овощи, которые хранились во влажных помещениях, пишет RT.

Ранее “Дни.ру” писали о том, какие продукты могут вызвать опасное ждля здоровья человека пищевое привыкание, что позже может привести к еще более тяжелым последствиям. Врач дал рекомендации, как модно постепенно снизить мх потребление.