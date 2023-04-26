 

Древнюю звездную карту, утерянную 2 тысячи лет назад, обнаружили в монастыре

26.04.2023, 6:52, Разное
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Две тысячи лет назад древнегреческий астроном Гиппарх создал карту звездного неба, которая была потеряна со временем, но недавно ее нашли.

Студент Университета Глазго Джейми Клэр сделал открытие, обнаружив карту в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове.

До сегодняшнего дня единственным доказательством существования звездной карты Гиппарха были фрагменты старинных манускриптов. Однако с помощью французских ученых удалось найти настоящую карту. После изучения артефакта стало ясно, что на карте присутствуют координаты звезд. Ученые уверены, что составителем карты был Гиппарх, так как многие доказательства, включая координаты на карте, сходятся с его единственной сохранившейся работой в том же монастыре.

Открытие этой карты является огромным прорывом в истории астрономии, так как она позволяет нам лучше понимать, как древние цивилизации воспринимали ночное небо. Она также может помочь современным астрономам лучше понимать, как звезды перемещаются и как их расположение изменяется со временем.

Интересно, что история обнаружения этой карты началась еще в 2012 году, когда библейский ученый Питер Уильямс обнаружил отрывок на греческом языке в архивных записях Кембриджского университета, который нередко приписывают Эратосфену. На тот момент никто не заметил его особого значения, но позже Уильямс стал более внимательно изучать документы в монастыре Святой Екатерины и обнаружил на них непонятные цифры.

Именно эти цифры привлекли внимание Джейми Клера. Он заметил на древних манускриптах непонятные цифры, которые позже оказались координатами звезд на карте. После этого он обратился за помощью к специалистам из CNRS, и они подтвердили, что это действительно звездная карта, созданная Гиппархом.

Открытие потерянной звездной карты, которую считают работой древнегреческого астронома Гиппарха, стало настоящей сенсацией в научном мире. Эта карта, созданная около 2 000 лет назад, стала одним из самых древних изображений звездного неба с указанием объектов Вселенной.

Ученые считают, что Гиппарх использовал эту карту для создания своей знаменитой работы «Альмагест», где он описал более 1 000 звезд и создал первую звездную систему. Однако до сегодняшнего дня не было никаких прямых свидетельств, подтверждающих существование этой карты.


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