 

Глава ООН направил письмо президенту России

26.04.2023, 6:50, Новости дня
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Война в УкраинеОни обсудили войну в Украине, а также ситуацию в Афганистане и Сирии.

Гутерриш и Лавров также говорили о Черноморской зерновой инициативе. Глава ООН выразил обеспокоенность по поводу препятствий, с которыми в последнее время столкнулся Совместный координационный центр в Стамбуле, созданный для реализации договоренностей, достигнутых в рамках инициативы.

Генсек передал Лаврову письмо для президента России Владимира Путина, в котором излагаются предлагаемые главой ООН дальнейшие действия, направленные на совершенствование и расширение инициативы – с учетом позиций сторон и рисков для глобальной продовольственной безопасности. Аналогичные письма были адресованы двум другим сторонам, подписавшим соглашение.

Генеральный секретарь также принял к сведению выраженную Россией обеспокоенность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Он представил подробный отчет о достигнутом в этом отношении прогрессе и вновь заявил о приверженности ООН к продолжению работы по решению остающихся вопросов.

Гутерриш также проинформировал Лаврова об усилиях Секретариата ООН по преодолению проблем, касающихся американских виз для российских официальных лиц.


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