Глава ООН направил письмо президенту России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Они обсудили войну в Украине, а также ситуацию в Афганистане и Сирии.

Гутерриш и Лавров также говорили о Черноморской зерновой инициативе. Глава ООН выразил обеспокоенность по поводу препятствий, с которыми в последнее время столкнулся Совместный координационный центр в Стамбуле, созданный для реализации договоренностей, достигнутых в рамках инициативы.

Генсек передал Лаврову письмо для президента России Владимира Путина, в котором излагаются предлагаемые главой ООН дальнейшие действия, направленные на совершенствование и расширение инициативы – с учетом позиций сторон и рисков для глобальной продовольственной безопасности. Аналогичные письма были адресованы двум другим сторонам, подписавшим соглашение.

Генеральный секретарь также принял к сведению выраженную Россией обеспокоенность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Он представил подробный отчет о достигнутом в этом отношении прогрессе и вновь заявил о приверженности ООН к продолжению работы по решению остающихся вопросов.

Гутерриш также проинформировал Лаврова об усилиях Секретариата ООН по преодолению проблем, касающихся американских виз для российских официальных лиц.