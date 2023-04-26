«Дань уважения Пхеньяну» — Риши Сунака высмеяли за усиленную охрану кортежа

Фотографии поездки Риши Сунака по центру Лондона вызвали живое обсуждение в интернете. Поводом для насмешек послужило то, что автомобильную колонну с премьером сопровождали несколько десятков бегущих полицейских. У многих комментаторов эта необычная процессия вызвала ассоциации с кортежем Ким Чен Ына, пишет Daily Mail.



AP

Фотографии поездки Риши Сунака по британской столице вызвали живое обсуждение в социальных сетях. Поводом послужил необычный эскорт, который сопровождал британского премьер-министра, пишет Daily Mail.



Экстравагантную процессию возглавляли десять «бобби» на велосипедах. За ними, помимо мотоциклистов, следовали порядка 20 стражей правопорядка, которые трусцой бежали за кортежем главы британского правительства из пяти машин. Замыкали движение полицейский автомобиль и ещё несколько офицеров, перемещающихся на своих двоих, поясняет издание.

Кадры колонны, следующей в направлении Даунинг-стрит, дали повод для насмешек в интернете. У многих пользователей эти фотографии вызвали ассоциации с телохранителями Ким Чен Ына.



Охранники в деловых костюмах, бегущие за лимузином лидера КНДР, являются сотрудниками так называемого Главного управления адъютантов. Их выбирают из числа военнослужащих северокорейской армии, и, по слухам, они должны быть примерно того же роста, что и сам Ким, считает издание.

«Этот эскорт выглядит как что-то из Северной Кореи, но с меньшим количеством красивых телохранителей», — отреагировал один из пользователей Twitter. Второй комментатор предположил, что разница между Кимом и Сунаком только в их весе. А третий назвал кортеж премьера «данью уважения Пхеньяну».

Депутат Лейбористской партии Дайана Джонсон написала: «Вот так спектакль! Никогда не видела, чтобы столько полицейских так бегали». А член Шотландской национальной партии Дэвид Линден решил поддеть премьера за его любовь к перелётам на небольшие расстояния. Он саркастически заметил, что Сунаку пришлось перемещаться столь непривычным способом, поскольку он не имел «возможности воспользоваться личным вертолётом».

Источники в правительстве предположили, что необычное сопровождение премьер-министра было связано с уникальными обстоятельствами в столице в эти выходные, а не с новой политикой безопасности. В Скотленд-Ярде комментировать ситуацию отказались, заключает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

ambipure: Никто не голосовал ни за одного из этих уважаемых лидеров. Тори Риши — позор. Он стоил нам огромных денег и поднял налоги до самого высокого уровня, за исключением сверхбогатых, которые обогащаются и смеются над нами.

L_Ami_du_peuple: Это просто показывает, насколько люди разгневаны этим обанкротившимся режимом. Вместо того чтобы защищать маленького тупицу, полицейским следовало арестовать Сунака и его «кабинет» за преступления против нашей страны.

StandingForTheTRUTH: Судя по внешнему виду этих копов, небольшая пробежка им не повредит.

Malt77: Стыд и срам. Люди в других странах наверняка смеются над нами.

Matterofopinion: Выглядит совершенно смехотворно.