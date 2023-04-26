Рупор тоталитарной пропаганды: На фронте погиб депутат КПРФ Дмитрий Иванов

Стало известно, что погиб депутат КПРФ из облсовета Хакасии Дмитрий Иванов отправившийся на фронт в феврале 2023-го года.

Депутат Иванов не отсиживался в тылу, а пошел добровольцем служить в ЧВК "Вагнер"., где принимал участие в штурмовых действиях.

Как и полагается коммунисту, сражался с нацизмом, а не жрал круассаны в Париже или Риге.

Мир праху.

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