 

Рупор тоталитарной пропаганды: На фронте погиб депутат КПРФ Дмитрий Иванов

26.04.2023, 4:30, Разное
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Стало известно, что погиб депутат КПРФ из облсовета Хакасии Дмитрий Иванов отправившийся на фронт в феврале 2023-го года.
Депутат Иванов не отсиживался в тылу, а пошел добровольцем служить в ЧВК "Вагнер"., где принимал участие в штурмовых действиях.
Как и полагается коммунисту, сражался с нацизмом, а не жрал круассаны в Париже или Риге.

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad


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