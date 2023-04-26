Рупор тоталитарной пропаганды: Указ о передаче иностранных активов во временное управление
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Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом.
Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, доли в Фортум и Юнипро, говорится в указе Президента.
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Источник: Colonel Cassad
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