Мнение: Как я работал на Путина

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Напоминаю всем, кто забыл – действие происходит на рубеже 2011-2012 гг.

Глава 3. Исходная диспозиция

Итак, что же мы имели? Небольшой, примерно 70-тысячный городок в самой что ни на есть российской глубинке, в районе Поволжья. В городе одно крупное оборонное предприятие, которое хотя и сократило свою максимальную численность работающих с советских времен примерно вдвое, но, по крайней мере, не накрылось медным тазом вовсе, имеет госзаказ и довольно стабильно работает. Кроме того, в городе развит частный сектор – много мелких и средних предприятий. Городскую власть представляет чрезвычайно энергичный глава городской администрации Воронин.

Городские «болячки» тоже характерны для всей российской замкадовской глубинки. Низкие пенсии, низкий уровень зарплат в бюджетной сфере (15 тыс. в месяц для «бюджетника» – это уже «о-го-го, жизнь удалась!»), жуткий уровень здравоохранения – дефицит врачей, низкая квалификация врачей, хамское отношение медработников к пациентам, слишком высокие цены на лекарства и т.п.; жуткое состояние жилищно-коммунального хозяйства на фоне постоянного роста цен на «коммуналку»; общее недовольство состоянием дел с охраной правопорядка – проще говоря, работой милиции… Да и проблему безработицы жители, особенно молодые, называли достаточно часто.

В общем, всё как везде. И как промежуточный итог – 37% «Единой России» на декабрьских выборах в ГосДуму. Проведенное мной диагностическое социслледование настроений горожан в конце года показало, в общем, еще более грозную картину.

Готовность проголосовать за Путина на будущих выборах выказал только 31% от всех опрошенных. Если смотреть не от всех, а только от тех, кто заявил, что пойдет голосовать, процент поднимался, но ненамного. И, что самое тревожное, он был НИЖЕ, чем число тех, кто из горожан заявил, что он голосовал на выборах за «Единую Россию»!

Другими словами, по городу наблюдался очень интересный феномен: текущий рейтинг Путина оказывался ниже рейтинга ЕР! В динамике же это означало, что процесс «отката» симпатий городских избирателей от действующей власти продолжался – то есть за месяц после парламентских выборов число поддерживающих Путина стало еще меньше!

На глазах обнажалось, так сказать, «электоральное ядро» от всех потенциальных избирателей Вертикали. Кто это такие – было видно совершенно четко по опросу: 80% тех, кто проголосовал в декабре за ЕдРО, заявляли, что в марте проголосуют и за Путина. Среди жителей со всеми прочими политическими ориентациями процент «за Путина» был очень и очень невелик.

Правда, опрос показал и еще одну крайне интересную вещь: чрезвычайно высок оказался процент «неопределившихся», тех, кто заявил, что на выборы Президента безусловно придет, но за кого будет голосовать – пока не знает. Таких было 33%.

Нетрудно понять, кто такие были все эти люди: конечно же, большинство из них составляли те, кто раньше исправно голосовал за «Вертикаль» – в 2007 за «Единую Россию», в 2008 – за Медведева, подозревая в нем верного продолжателя того же Путина. И вот теперь эти люди призадумались. Как хозяйка, из года в год закупающая всё ей необходимое в «Той лавке на углу», вдруг подняла голову и решила – а не сходить ли в этот раз на Большой Политический Базар? Может быть, там удастся отхватить что-то поинтереснее и полезнее?

ТО, насколько обрыдл избирателю тот или иной политик, показывает “антирейтинг” – “тот, за кого я не буду голосовать ни в коем случае”. Здесь у Путина было всё не так плохо: о намерении “ни в коем случае не возвращаться в старый магазинчик” заявило только 20% опрошенных. К Зюганову – главному оппоненту Путина – ни за что не собирался заходить больший процент избирателей – 26%.

Как я потом узнал, в этот «межеумочный» период – сразу после провальных для ЕР выборов в ГосДуму – чрезвычайно активизировались вдруг возродившиеся, как Феникс из пепла, различные конторы и просто «команды» (почти аналог шайки) «политического пиара». Возродились и стали наперебой предлагать свои услуги руководящим чиновникам «на местах». Очевидно, они почуяли вдруг возникший панический спрос.

Не обошли они вниманием и моего мэра маленького, в сущности, захолустного городка. Он тоже получил за этот период пять (!) предложений от «политтехнологов». Самое феерическое было таким: вся работа будет стоить 18 миллионов руб., при этом контора гарантирует как минимум 49% за Того, Кого Надо.

Воронин, увы, был вынужден отказаться: во-первых, у него не было 18-ти миллионов, а во-вторых, 49% его никак не могли устроить: ему надо было, как мы знаем, больше.

Конечно, 18 миллионов – больше полумиллиона долларов за «обработку» каких-то 50 тысяч избирателей – это своеобразный курьез, показатель «сдвига крыши»; прочие предложения были поскромнее. Однако пример хорошо иллюстрирует странную двойственность политтехнологических контор в тот период: сочетание откровенной, безудержной наглости в финансовых запросах – и неожиданную осторожность, даже робость в обещаниях по результату.

Причина наглости понятна: слабину, краешек чуть приоткрывшейся бездны под собой неожиданно почувствовал Бюрократический Аппарат – основа основ, хозяин всех ресурсов нынешней Земли Русской; наглость тут, в принципе, моим собратьям-политтехнологам представлялась вполне оправданной – собственно, какая сумма для «хозяев всего» будет «слишком велика»? Но, с другой стороны, именно циники-пиарщики не могли не отдавать себе отчет в масштабах задачи. Поворачивать вспять «откат», коль уж он уже «пошел» – задачка сродни повороту рек вспять.

Вернуть утраченное расположение и любовь всегда значительно труднее, чем завоевать в первый раз; об этом прекрасно знают отвергнутые любовники и брошенные супруги. Известна эта скорбная истина и пиарщикам. Причем, в отличие от своих клиентов, они не могут утешать себя соображениями типа «а вот есть же чудодейственное НЛП, есть зомбирование по ТВ – все придут и проголосуют как надо!» Рассказы про «техники НЛП» годится для охмурения клиента, но сами-то консультанты прекрасно знают им цену.

Что же мы имели в итоге перед началом работы? ЗА Путина по городу было готово проголосовать 35-37% процентов избирателей, последних оставшихся «лоялистов». Но, по всей видимости, и это «ядро» имело тенденцию к сжатию. Значительную часть прочих составляли разочаровавшиеся и недовольные Путиным, решившие поискать «кого получше» – и некоторое количество «идейных противников», которых, правда, было совсем немного (за Зюганова собирались отдать голос лишь 10%, за прочих еще меньше).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ