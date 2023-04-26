Рупор тоталитарной пропаганды: Чат GPT и АНБ США

Чат GPT и АНБ США

По словам директора по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роба Джойса, генеративный искусственный интеллект, который является основой новых популярных в среде продуктов, таких как как Chat GPT, в руках злоумышленников формирует угрозы для почтовых сервисов и открытых каналов обмена информацией.

Получив серьезное развитие в последние годы инструменты, использующие алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают во многом автоматизацию кибератак, оптимизируют и насыщают разновидности фишинговых атак и поиска эксплойтов программного обеспечения (фрагмент программного кода использующие уязвимости).

Разведсообщество США активно транслируют нарратив о решающем значении искусственного интеллекта для долгосрочной международной конкурентоспособности — будь то оборона, финансы или другой сектор.

По состоянию на начало 2022 года в Пентагоне велось не менее 685 проектов ИИ, в том числе несколько связанных с основными системами вооружений. При этом минобороны активно привлекает частных разработчиков и их информационные продукты для насыщения своего ударного киберпотенциала.

Не исключено, что и компания OpenAI – разработчик нейросети

Chat GPT, активно вовлекается в данный процесс, например для сбора необходимой информации о пользователях, целевой аудитории, при необходимости выведывая ее в рамках предустановленных поисковых алгоритмов.

Еще марте этого года генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал потенциальные риски, заявив «что нейросеть может быть использованы для крупномасштабной дезинформации, а также для наступательных кибератак».

Chat GPT зарегистрировал более 1 миллиона пользователей в течение недели после запуска в конце 2022 года. Приложение считается самым быстрорастущим в истории, обогнав TikTok и Instagram до 100 миллионов активных пользователей в месяц.

В чьей юрисдикции и под чьим контролем американский IT-сектор объяснять не надо. Скоро все структуры разведсообщества включат в свои операции этот новые киберпотенциал.

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Это такая же неизбежность, как исползования ряда мессенджеров для организации беспорядков и протестов и Starlinka в качестве системы военной спутниковой связи. Поэтому надо не отставить и разрабатывать аналогичные перспективные технологии и системы.

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