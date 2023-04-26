Изменили памяти

В Пермском крае снесли памятник репрессированным полякам и литовцам.



Фото: Центр исторической памяти

В заброшенном поселке Галяшор на севере Пермского края уничтожили памятник полякам и литовцам — жертвам политических репрессий. Об этом «Новой газете» сказал председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов.

— То, что памятник разрушен, обнаружили жители близлежащего к Галяшору поселка Велва-База, которые пришли убраться на кладбище, — рассказывает Латыпов. — По их словам, они не видели, чтобы в сторону Галяшора проезжала какая-то спецтехника, так что когда и кем был снесен памятник — неизвестно. Другой дороги, кроме как через Велва-Базу, на Галяшор нет.

Может быть, техника специально проходила по бездорожью, чтобы местные жители не подняли шум, ведь для них этот памятник и кладбище в Галяшоре очень значимы: они сами потомки репрессированных.

Латыпов отмечает, что памятник был установлен в 2016 году на средства инициативной группы жителей Литвы, в том числе — родившихся в Галяшоре.

— Этот поселок был основан в 1932 году, и туда с первых дней отправляли спецпереселенцев, которых заставляли работать на заготовке леса. Больше всего людей туда завезли зимой 1945 года, незадолго до окончания войны. На памятнике выгравированы имена 89 литовских и польских спецпереселенцев, которые погибли непосредственно в Галяшоре.

Все они по законодательству Российской Федерации, законодательствам Литвы и Польши были реабилитированы как жертвы политических репрессий, они все признаны ни в чем не виновными жертвами террора.

Сейчас мы можем только надеяться, что вандалы — а я считаю снос памятника актом вандализма — не тронули галяшорское кладбище, которое находится в тайге.

Латыпов говорит, что памятник целиком состоял из бетона и арматуры, был очень крепким, и чтобы его разрушить, нужно было либо проводить взрывные работы, либо задействовать спецтехнику. «Это точно была специальная операция», — эмоционально замечает он.

— Для меня совершенно очевидно, что единственная причина уничтожения памятника — национальность людей, которым он посвящен.

Польша и Литва теперь считаются «недружественными странами», а значит, все, что с ними связано, будет уничтожаться, — говорит Латыпов.

Представители администрации Коми-Пермяцкого округа и правительства Пермского края информацию о сносе памятника в Галяшоре пока не комментируют.

Стоит отметить, что уничтожение памятника — не первый эпизод галяшорского противостояния властей с местными жителями и историками. В 2019 году сотрудники пермского «Мемориала» и волонтеры отправились в поселок с экспедицией, чтобы навести порядок на местном кладбище. Через несколько дней к ним в лагерь приехали сотрудники ФСБ, заявившие, что активисты подозреваются в «самовольном занятии лесных участков» и незаконной рубке леса. В итоге в отношении них было составлено семь административных протоколов и заведено уголовное дело о рубке (которая, по словам самих «мемориальцев», не производилась). На жителя Велва-Базы Леонида Ладанова возбудили уголовное дело за якобы фиктивную прописку жителей Литвы, участников экспедиции. Впоследствии все административные дела были разрешены судами в пользу «мемориальцев», Ладанова признали невиновным, так как выяснилось, что литовцы действительно жили у него, и среди них был его друг детства Генюс Балюкевичус. Статус уголовного дела о незаконной рубке леса неизвестен до сих пор.

Иван Жилин,

спецкор

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