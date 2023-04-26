 

Мнение: Национальная гордость великоэстонцев

26.04.2023, 1:25, Разное
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Несчастный Шендерович постоянно вляпывается в какие-то неприятности с малыми народами. Вот и сейчас – в Эстонии бушует страшный скандал, очередной постсоветский BLM, связанный с нашим блудным юмористом. Оказалось, что Шендерович допустил невероятное “имперское” оскорбление эстонского народа – он в своих афишах, которые успели развесить по городу, написал “Таллин” с… одним “н”. И сами афиши, как нетрудно догадаться, на русском языке.

Но это ему не помогло. Шендеровича сразу обвинили во всех смертных грехах местные “националисты” и стали требовать запретить его гастроли.

Я посмотрел – вообще-то у Виктора это осознанная позиция. Он еще в 2020 году давал интервью и там прямо сказал: “Я, естественно, говорю так, как я говорил 60 лет, язык – это автоматическая вещь. Еще раз, для меня что с Украиной, что с Беларусью, что с Таллинном или Кыргызстаном, но, ребята, по-русски – «Киргизия». Суверенность, но я говорю на своем языке”. Эстонские горячие парни показали ему, как сильно он заблуждается!

В общем, в итоге наш сатирик решил пойти на попятную и спешно дописал вторую “н” на свои плакаты. Хотя неизвестно, поможет ли оно ему – скандал не утихает. Эстонцы очень хотят доказать, что им лучше знать, как правильно ПО-РУССКИ называть их столицу.

Национальная гордость великоэстонцев, что тут сделаешь. Идиотизм непобедим. При этом “Россия” у них, конечно же, “Venemaa” – тут они никакой несуразицы не видят.

Источник: Размышления вольного социолога


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