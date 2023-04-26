Как отращивали длинные локоны наши мамы в СССР? Луковая вода – секрет здоровых волос

В эпоху СССР наши мамы отращивали длинные локоны с помощью луковой воды. Они считали, что в этом народном средстве заключается секрет здоровых волос. Действительно ли оно так эффективно? И стоит ли его использовать в наши дни? В статье мы рассмотрим, насколько полезна луковая вода для отращивания и здоровья волос.

Полезные свойства

Репчатый лук богат флавоноидами и антиоксидантами. Эти вещества обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами. Поэтому луковая вода может облегчать течение грибковых инфекций, которые сопровождаются образованием перхоти, и улучшать состояние шевелюры.

Ученые высказали предположение, что луковый сок может способствовать повторному отрастанию волос у людей с очаговой алопецией. Это подтверждается результатами исследований.

Ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 38 мужчин и женщин, страдающих выпадением волос. Он продолжался 2 месяца. Испытуемых разделили на 2 группы, одна из которых дважды в день наносила на шевелюру луковый сок, а другая – смачивала шевелюру обычной водой с такой же частотой.

Через 6 недель у 87 % людей, использовавших луковый сок, наблюдалось отрастание волос на облысевших участках. У испытуемых из другой группы подобного эффекта не отмечалось.

Специалисты пришли к выводу, что полезные свойства лука также связаны с присутствием сернистых соединений в составе овоща. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствами. Они могут быть эффективны в тех случаях, когда выпадение волос связано с воспалением кожи головы.

Однако ученые предупреждают, что на сегодняшний день было проведено мало исследований по изучению свойств луковой воды. Пока наука не располагает достаточными данными, чтобы сделать однозначный вывод о пользе этого народного средства.

Когда лук бесполезен

Луковая вода не поможет при андрогенной алопеции и выпадении волос, связанном с дефицитом питательных веществ. Это средство не может влиять на чувствительность волосяных луковиц к гормонам. Оно также не может повысить содержание витаминов и протеинов в фолликуле волоса.

Поэтому перед использованием луковой воды вам следует проконсультироваться с трихологом. Он поможет вам установить точную причину выпадения волос или облысения.

Будьте осторожны

Специалисты предупреждают, что это средство следует использовать с осторожностью. Не наносите это средство, если вы страдаете аллергией на лук. Оно может вызвать негативную реакцию организма даже при местном применении в разбавленном виде.

После использования луковой воды обязательно хорошо промывайте голову с шампунем. Иначе оно может вызвать раздражение кожи. Кроме этого, тщательное мытье поможет вам устранить запах лука.

Как использовать

Специалисты не рекомендуют варить или кипятить лук. Ведь самыми полезными свойствами обладает сырой овощ. Поэтому на голову следует наносить сок, выжатый из свежей луковицы. Его используют в неразбавленном виде.

Очистите и мелко нарежьте 3-4 луковицы. Отожмите из кусочков сок. С помощью ватного диска нанесите его на кожу головы. Вы можете добавить немного лимонного сока, чтобы нейтрализовать острый запах.

Тщательно втирайте луковый сок в кожу головы. Через час смойте его водой, а затем хорошо вымойте волосы с шампунем.

Мнение экспертов

Эксперты считают, что в борьбе за здоровье и красоту волос не стоит полагаться только лишь на луковую воду. Ведь причины выпадения прядей могут быть разными, и лук может оказаться полезным далеко не во всех случаях.

Специалисты рекомендуют уделять больше внимания полноценному питанию, богатому белками, витаминами и минералами. Также очень важно избегать использования уходовых средств с сульфатами, фталатами и спиртами. Эти меры помогут вам оздоровить волосы.

Что касается лукового сока, то его можно использовать только после консультации с трихологом. Это дешевое и относительно безвредное средство. Но оно приносит пользу только в сочетании с другими методами укрепления волос.