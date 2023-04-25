Рупор тоталитарной пропаганды: О концепции “стран-изгоев”

О концепции "стран-изгоев"

Интересна госдеповская концепция «стран-изгоев», (от «rogue states» – «государства-хулиганы»). Мировой жандарм, палач и насильник составляет списки собственных жертв, имеющих наглость не подчиняться и под подобострастное повизгивание холуйствующего окружения раздает остальным покровительственные похлопывания по плечу, медали, угрозы, черные метки, санкции и ракетные удары.

Удивительно с какой лёгкостью этим термином начала пользоваться постсоветская интеллигенция, вымаливающая у хозяев прощения за место собственного рождения и его вчерашнюю историю.

На неподчиненные монстру страны, на самом деле совершенно неизвестные и малоинтересные «империи добра», мировая пресса не устает рисовать карикатуры и непристойные картинки, чтобы до исполнения приговора успеть расчеловечить их в глазах остального мира.

«Страны-изгои», несмотря на все свои недостатки, сумели сохранить самое трудное и главное – государственный суверенитет. Они – последние оставшиеся в мире неколонии.

Поэтому так важно, в сегодняшнем глобальном конфликте, объединение (экономическое, энергетическое, политическое и, возможно, военное) крайне разных государств, обладающих субьектностью. Это основное предварительное условие выживания их культур и народов.

Большая часть мира оказалась одной гигантской колонией. Поэтому главная нынешняя борьба – против колониализма. В колониях, даже с самыми демократическим декорациями (мы видели, как легко и быстро это осыпается), невозможны ни борьба за права, ни развитие культуры, ни гуманистические ценности; все это голограмма, фейк и блеф. Мы видим, как международные правовые и гуманитарные инстанции превратились в приводные ремни корпораций и банков для легитимации вмешательства во внутренние дела непокорных стран. Цели западной цивилизации со времен завоевания других континентов ничуть не изменились. Изменились только методы и маркетинг.

Майнстрим «демократии» и «толерантности» сеет ненависть. Необходимо научиться уважать все наши различия, отложить все важные споры до лучших времен и научиться действовать вместе. Понимая логику военного времени.

(с) Олег Ясинский

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