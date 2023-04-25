В тренде – даже модели до пят: как стилизовать длинное платье-рубашку весной

Этой весной настоящим писком моды являются платья-рубашки до пят. Приобретя такую модель, вы не сможете остаться незамеченной, надев ее в теплую погоду. Преимущество длинных платьев-рубашек состоит в том, что они, во-первых, очень удобны в носке, а, во-вторых, с ними можно создавать весьма эффектные образы, не прилагая к этому больших усилий.

То есть будет достаточно только этого предмета гардероба, чтобы обратить на себя внимание. Нужно лишь правильно подобрать к нему обувь и аксессуары. Как это сделать? Стилисты предлагают десять различных способов сочетания удлиненного платья-рубашки с разными видами обуви. О них на сайте clara.es рассказывает журналистка Лаура Эстебан, которая специализируется на статьях о моде, стиле и красоте. Вот десять образов, которые могут вдохновить вас этой весной.

Платье-рубашка в различных ситуациях

Среди универсальных предметов одежды этой весной стилисты предлагают остановиться на платье-рубашке, доходящем до пят. Они обращают внимание на то, что существует масса удачных сочетаний этого предмета гардероба с обувью. При этом в зависимости от того или иного выбора создается определенный образ, подходящий к конкретной обстановке. То есть каждый раз будет получен новый эффект. Вот какие варианты предлагаются экспертами моды:

с балетками, чтобы создать элегантный образ; с сабо, если вы хотите выглядеть особенно модно; с замшевыми сапогами на устойчивом каблуке, если вы отдыхаете; с серебристыми ботильонами, чтобы приковать к себе восхищенные взгляды; с элегантными босоножками на шпильке в торжественной обстановке; со спортивной обувью, если речь идет о неофициальной, расслабленной, комфортной обстановке; с ковбойскими сапогами, когда вы хотите предстать в образе, соответствующем стилю бохо; с эспадрильями, которые будут уместны в теплую погоду и создадут нейтральной, но при этом привлекательный лук; с лоферами на каблуке, если вы хотите выглядеть изысканно, шикарно.

Рассмотрим примеры таких сочетаний в подборке.

С балетками

Если вы хотите создать элегантный образ, мы рекомендуем вам сочетать длинное белое платье-рубашку с остроносыми балетками контрастного цвета, но не яркого, а приглушенного.

С сабо

Если вы хотите создать эффектный лук, привлекающий внимание окружающих, сделайте ставку на сочетание платья-рубашки с ярким, многоцветным принтом, с сабо и сумочкой, также имеющих необычный, яркий оттенок.

С сапогами на каблуке

Джинсовая ткань вновь является главным трендом сезона. К платью-рубашке из джинсовой ткани очень подойдут замшевые сапожки на устойчивом каблуке.

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С серебристыми ботильонами

Обувь с металлическим отливом сегодня находится на пике моды. Серебристые ботильоны будут замечательно смотреться с платьем-рубашкой. В таком образе вы безусловно произведете впечатление.

С босоножками на каблуке

Если вас пригласили на свадьбу, на день рождения или на другое торжественное мероприятие, наденьте под платье-рубашку элегантные босоножки на шпильке. Такой выбор стилисты называют идеальным.

Со спортивной обувью

Если вашим приоритетом является комфорт, сочетайте платье-рубашку со спортивной обувью и вязаным кардиганом.

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С ковбойскими сапогами

Для поклонниц стиля бохо нет ничего лучше, чем сочетание платья-рубашки с принтом и ковбойских сапог.

С эспадрильями

Стилисты рассматривают сочетание длинного платья-рубашки с эспадрильями весьма удачным.

Еще один образ с эспадрильями

Еще один пример того, как сочетать платье-рубашку с эспадрильями. Добавьте к образу джинсовую куртку, и он заиграет новыми красками.

С лоферами на каблуке

Такое сочетание подойдет для тех, кто предпочитает смелые уличные образы в с стиле фэшн-блогера Грис Ганем, перевернувшей представление о моде для женщин, которым больше пятидесяти лет.