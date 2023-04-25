Высокий пучок-хаос, «водопад» и макси-повязка на голову: идеи причесок, скрывающих седые волосы

У каждого человека с возрастом появляются седые волосы. Большинство женщин пытается скрыть серебристые пряди. Но далеко не каждая готова на полное окрашивание шевелюры. В статье мы расскажем, как скрыть седину с помощью причесок, а также приведем способы, которые помогут замаскировать отрастание серебристых волос.

Высокий пучок-хаос

Высокий и немного хаотичный пучок сделает седину менее заметной. Соберите волосы в хвост, но не перетягивайте их. Закрепите пряди резинкой или заколкой, так чтобы у вас получился пучок. Затем растрепите собранные волосы пальцами.

Не стремитесь добиться идеального положения волос. Пусть отдельные пряди выбиваются из пучка. Такая легкая небрежность отвлечет внимание от седины.

Пучок и косички

Разделите шевелюру на две части, создав прямой или боковой пробор. Создайте с одной стороны пучок, а с другой – горизонтальную французскую косичку.

Детали этой прически надежно замаскируют седину. Дополните свой образ эффектными серьгами.

Макси-повязка на голову

Если у вас только лишь недавно начали появляться седые волосы, то вы можете скрыть их под макси-повязкой. Этот аксессуар не только прикроет проблемные места, но и украсит вашу прическу.

Этот способ помогает только при появлении первых седых волос. Он не будет работать при отрастании серебристых прядей.

Прическа “водопад”

Прическа “водопад” подходит для обладательниц кудрявых волос. Это высокая укладка, при которой локоны свисают по всей поверхности головы. Они прикрывают участки с сединой. Такая прическа выглядит очень эффектно и нарядно, но ее создание занимает немало времени.

Повязка с резинкой для волос

Этот аксессуар сочетает в себе повязку на голову и резинку для волос. Он прикрывает проблемные места и отвлекает внимание от седины. Такой вариант подойдет для женщин, предпочитающих классическую прическу с пучком.

Преимуществом этого аксессуара является то, что он полностью скрывает седые волосы, в том числе и по мере их отрастания.

Высокий пучок и объемная челка-шторка

Попробуйте сочетать высокий пучок с объемной и длинной челкой-шторкой. Такая прическа выглядит очень женственно и элегантно. Она сделает седые пряди менее заметными, а также создаст красивое обрамление лица.

Другие способы

Если вам нужно скрыть седину перед важным мероприятием, то вы можете использовать специальные спреи для маскировки. Они держатся в течение дня, а затем легко смываются обычным шампунем.

Если вас беспокоят отрастающие седые волосы, но вы не готовы на однотонное окрашивание, то рассмотрите мелирование в стиле балаяж или бейбилайтс. Отдавайте предпочтение неоднородным и не слишком темным оттенкам – они лучше скрывают седину.