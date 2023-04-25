 

РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

25.04.2023, 22:33, Новости дня
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Россия вышла на первое место среди поставщиков нефти в Индию, потеснив Ирак и Саудовскую Аравию, пишет WION. Доля российской нефти на индийском рынке в 2022 году составила 23%, а доля стран ОПЕК, наоборот, снизилась. При этом ожидается, что доля ОПЕК сократится ещё сильнее, поскольку Индия стремится закупать более дешёвую нефть.

В 2022 году закупки нефти Индией у стран ОПЕК упали до самых низких показателей за последние 22 года. Индия сместила свои приоритеты в пользу более дешёвой российской нефти: ожидается, что эта тенденция продолжится в 2023 году. Смотрите наш репортаж.

Согласно анализу индийской нефтяной промышленности с 2001 года, проведённому Reuters, доля нефти из стран ОПЕК на индийском рынке снизилась до уровня 59 процентов в налоговом периоде, завершившемся в минувшем марте. Для сравнения, в предыдущем налоговом периоде 2021/2022 доля нефти из стран ОПЕК составила примерно 72 процента.

В прошедшем налоговом периоде РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. РФ впервые обошла Ирак, а Саудовская Аравия опустилась на третье место. Спрос Индии на перевозимую по морю российскую нефть привёл к падению доли рынка ОПЕК.

Западные страны отказались от российской нефти после начала спецоперации РФ на Украине в феврале прошлого года. Однако за налоговый период 2022/2023 Индия закупила почти 23 процента от всего своего нефтяного импорта у России. Доля ОПЕК на индийском рынке может сократиться ещё сильнее, после того как в организации анонсировали сокращение добычи, в то время как Индия ищет дешёвую. За налоговый период 2022/2023 индийский импорт нефти вырос на 9 процентов, а государственные нефтеперерабатывающие заводы нарастили производительность, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо. Это было сделано из-за решения частных нефтеперерабатывающих компаний экспортировать бензин, а не продавать его ниже рыночной цены на индийском внутреннем рынке.

В прошлом месяце Индия закупала чуть более 5 миллионов баррелей нефти в сутки, причём 36 процентов из них были из России. Согласно отчётам, Индия купила российскую нефть по цене, превышающей потолок в 60 долларов за баррель, установленный G7, Евросоюзом и Австралией.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2023 года.


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