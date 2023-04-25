 

Рупор тоталитарной пропаганды: Оскорблял сына участника СВО

25.04.2023, 22:24, Разное
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В Екатеринбурге задержали персонажа, который оскорблял https://t.me/voenacher/43429 ребенка с буквой Z на шапке и угрожал ему членовредительством.
У ребенка отец фронтовик.

После того как клоуна задержали и на горизонте возникло угловное дело, персонаж в белорусском стиле начал извиняться https://t.me/SergeyKolyasnikov/48034 и каятся на камеру. Но веры его извинениям ровно ноль.

Источник: Colonel Cassad


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