 

Рупор тоталитарной пропаганды: Карта расчленения России от “Института Хадсона”

25.04.2023, 21:10, Разное
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Карта расчленения России представленная "Институтом Хадсона" (США) с подачи разных американских марионеток, вроде Пономарева и т.п.
Медведев сегодня прокомментировал это угрозами применения ядерного оружия и что мол рука не дрогнет.
Разумеется, для США одной из целей в идущей войне является расчленение России. И если бы не наличие ядерного оружия у РФ, США и НАТО уже давно напали бы на Россию напрямую. Поэтому рано или поздно все дойдет до ядерной черты, потому что других ограничителей нет.

Источник: Colonel Cassad


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