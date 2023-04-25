Мнение: Почему жители Запада выбирают для эмиграции Россию

В США уволили главного оппозиционного журналиста, Такера Карлсона. Как грустно шутят трамписты, Фокс Ньюс избавился от единственного ведущего, ради которого вообще включали Фокс Ньюс. Характерный штрих времени — в Си-Эн-Эн называют своего коллегу «правым экстремистом», а в Вашингтон пост — «националистом».

Такер Карлсон — консерватор, скептически настроенный к современным американским обычаям, таким как искупительное целование ботинок и лекции вивисекторов в школах. Для современных США это непростительный грех. Цитирую (ссылка):

Джонатан Гринблатт, глава Антидиффамационной лиги, похвалил решение Фокс Ньюс, заявив, что это «самое время» и что «слишком долго» Карлсон «использовал свое шоу в прайм-тайм, чтобы извергать антисемитскую, расистскую, ксенофобскую и анти-ЛГБТК ненависть миллионам».

Стоит ли удивляться, что в Россию перебирается всё больше жителей с Запада?

Давайте рассуждать логически. Допустим, вы американец, и вы не видите для себя будущего в США, так как у власти находится весь этот срамной калейдоскоп — чёрные, зелёные, радужные и красные. Экономические проблемы можно ещё пережить, однако, например, резкий рост числа трансгендеров среди молодёжи — это симптом неизлечимой болезни. Консервативные американцы, которые думают о будущем детей и внуков, стоят сейчас перед нехитрым выбором: или погибнуть в безнадёжной борьбе с Левиафаном, или уехать из страны.

Уезжать в другую страну Запада, такую как Канада или Франция — менять шило на мыло, так как там то же самое, местами и хуже. Уезжать в Латинскую Америку? Там пока что постоянный хаос, жизнь на вулкане, особенно для приезжих. В любой момент может случиться или дефолт, или революция, или приход к власти тех самых марксистов, которые сделали невыносимой жизнь в США. Уезжать в Азию? Но там белый человек навряд ли сможет стать своим. В центре Шанхая, если у него 100 млн долларов — да, сможет. Но 100 млн долларов есть далеко не у всех.

Если исключить Африку, колонии США в восточной Европе и прочие откровенно негодные варианты, то для потенциальной эмиграции остаются всего лишь две страны — Турция и Россия. Выбор из этих двух вариантов для американского или европейского консерватора очевиден.

Как и в дореволюционные времена, иностранцы начинают строить у нас целые посёлки. Вот, к примеру, немецкая слобода в Нижегородской области (ссылка):

Ремо Кирш жил в Потсдаме, владел пятью компаниями, все продал и вместе с супругой Бюргет переехал на постоянное место жительство в Нижегородскую область. Мужчина строит теперь дома для себя и соотечественников.

Ремо Кирш, предприниматель: «Этот дом мы строили из расчета, что сможем разместить здесь беженцев из Германии. Эскалация только растет. И мы будем готовы помогать им и размещать в нашем поселении. Здесь могут, кроме нас, жить еще две семьи в нормальных комфортных условиях».

Их друзья — семья Кронетц — тоже из Восточной Германии, они уже обосновались в доме по соседству. Берт по профессии зубной техник.

Берт Кронетц: «Ну, 30 лет работал из Германии, все для Евросоюза. Где моя пенсия? В Италии? В Греции? Где моя работа?»

О причинах переезда немцы могут говорить бесконечно. Все сводится к несогласию с нынешним курсом Евросоюза в целом и Германии в частности.

Ремо Кирш: «Многие русские думают, что в Германии рай — образование хорошее, воспитание, промышленность, жизнь хорошая, экономика, рай. Это больше не так. Лучшие машины, лучшая медицина — это время давно прошло. В том понимании, которое было у россиян, Германия умерла лет 10–15 назад».

Решение уехать у Ремо Кирша зрело давно. Сначала случилась пандемия, а затем украинский конфликт. В результате Ремо совсем перестал верить европейским СМИ.

Ремо Кирш: «С 2019 года немецкие СМИ начали сообщать о фашистах, которые на Украине, и коррупции как о колоссальной проблеме этой страны. В 2020 году вдруг стали, наоборот, говорить, что все хорошо, все друзья. И стала внедряться американская система существования всего, dictatura americana».

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…на данный момент более 300 человек конкретно хотят переехать в Нижегородскую область».

Причем Кирш утверждает, то это люди буквально всех профессий, потенциальные переселенцы готовы перевозить в Россию и бизнес, и свои семьи…

А вот уже американская деревня на 200 семей (ссылка):

Тим затронул тему демографии, так как США пытаются удержать планку в 300 млн. человек, у нас же в 2 раза меньше населения, а просторов много. Он переехал в Россию в 2006 году, поэтому на себе знает и радости, и горести нашей страны. Джозеф соглашается, что каждой стране нужны добропорядочные граждане, чтобы быть сильной. И они хотят, если я правильно понимаю их речь, сделать Россию именно такой, договариваясь с чиновниками об упрощенной иммиграции англоязычных семей.

Ребята говорят о критике проекта, т.к. был вопрос — будут ли люди ассимилироваться в данной деревне к России, будут ли учиться говорить на русском языке? Я вспомнила сразу о знаменитом Брайтон Бич, однако, у нас такое невозможно. В любом случае, контакты необходимо будет налаживать, приспосабливаться, общаться.

Тим мечтает также построить стадион с трибунами для американского футбола, а также школу для семейного обучения. Открыть кафе в России намного проще, чем в США, блогеры говорят о свободе в нашей стране.

Переселяются в Россию и из других стран. Одной из поворотных точек стало обострение Украинского кризиса 2022 — ко всем прочим проблемам европейцев он добавил ещё и финансовые, так как США использовали кризис, чтобы разграбить Евросоюз.

Я не жду массовых волн переселенцев — не в этом году, во всяком случае. Решения о переезде принимаются медленно и сложно, особенно в условиях, когда абсолютные зарплаты на Западе всё ещё выше, чем в России. Однако процесс явно ускоряется. Если сейчас к нам переселяются с Запада тысячами, то в случае обострения экономического кризиса, которое вполне вероятно, поток переселенцев в Россию может вырасти в 10-100 и более раз.