Мнение: Тяжкий хлеб психотерапевта

(нашел в ФБ)

“— Мои родители постоянно таскали меня по своим гостям. Мне было скучно и я уставал.

— Мои родители постоянно таскались без меня по гостям. Мне было скучно и обидно.

— Мои родители постоянно сидели дома, я никогда не была одна.

— Моих родителей вечно не было дома, я всегда была одна.

— Моя мать одевалась как попало, не красилась, носила пучок, в жизни не открыла модного журнала. Мне было за нее стыдно.

— Моя мать все время наряжалась и красилась. Весь дом был завален модными журналами. Мне было за неё стыдно.

— Моя мать вообще не умела готовить, я все детство ел бутерброды или столовское. Мне было обидно.

— Моя мать все время готовила, первое-второе-и-компот. Просто помешательство какое-то.

— Мой отец был очень спортивным и заставлял меня заниматься спортом, я это ненавидел.

— Мой отец все время лежал на диване и ни разу даже в футбол со мной не поиграл.

— Мои родители все время приглашали гостей, всегда было шумно, я не находил себе места.

— К нам никто никогда не приходил. Мои родители были замкнутые и ничего их не интересовало.

— Мои родители постоянно насильно таскали меня по выставкам и театрам.

— Мои родители ни разу даже в театр меня не сводили, я ходил только с классом.

— Мои родители все время проверяли мои уроки, тетради и прочее. Мне не было продыху.

— Мои родители вообще ни разу не открыли мои тетрадки, не интересовались моей учебой, им было все равно”.

Один безусловно полезный вывод для всех родителей: правильного поведения НЕТ. Мотайте на ус.