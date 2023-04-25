Она никогда не бывает симметричной: легкая укладка «Лондон хайр», которая не требует идеальности

Меньше гламура — больше естественности. Такова эстетика причесок, которые были в моде в девяностые годы и которые столь триумфально возвращаются сейчас. Одна из таких – «Лондон хайр». Рассматриваем ключевые особенности подобной укладки.

Она никогда не бывает симметричной

Не нужно укладывать волосы на прямой пробор, ведь прическа в стиле «Лондон хайр» никогда не бывает симметричной. Лучше уложите волосы набок.

Ничего страшного, если локоны будут ниспадать на лицо – так даже милее и симпатичнее. Лучше всего такая легкая укладка получается при наличии многослойной стрижки и волос длиной до плеч или чуть ниже.

Смотрится шикарно с челкой

Наличие челки только приветствуется в эстетике «Лондон хайр». Сделайте смещенный от центра пробор, позвольте нескольким прядкам ниспадать вниз, чуть прикрывая уши. Не пытайтесь выровнять и распрямить челку, чтобы добиться ровных локонов. Будет симпатичнее, если кончики волос будут слегка завиваться. Остальные волосы можно собрать сзади в не слишком тугой пучок и зафиксировать лаком для волос. Берите пример со Сиенны Миллер. Она совместила такую укладку с челкой-шторкой и получила сногсшибательный результат.

Текстурирующий спрей — ваш лучший друг

Если у вас тонкие локоны, то наверняка вам знакома проблема с выпрямлением и укладкой волос. Редко получается зафиксировать укладку так, чтобы она держалась целый день и не теряла форму.

Попробуйте использовать текстурирующий спрей. Он станет вашим незаменимым помощником. Распределите равномерно средство по всей длине волос (на сухие локоны). Наклоните голову вниз, чтобы появился прикорневой объем, после чего соберите их в пучок сверху на макушке. Если отдельные прядки будут выбиваться, ничего страшного. Творческий беспорядок на голове приветствуется в контексте «Лондон хайр».

Низкий небрежный пучок — беспроигрышный вариант

«Лондон хайр» очевидно хорош тем, что подходит на все случаи жизни. Собираетесь ли вы в магазин или на вечеринку, укладка в виде низкого небрежного пучка в любом случае будет уместна. Чтобы сделать подобную прическу, не нужно обладать какими-то особенными знаниями и умениями. Просто зачешите волосы назад, затем оберните вокруг основания по часовой стрелке, зафиксируйте резинкой для волос. Можете дополнительно использовать невидимки. Оставьте несколько прядок возле лица, чтобы они ниспадали вниз. Немного оттяните волосы, которые собраны, чтобы ослабить пучок. Зафиксируйте результат лаком — и можете отправляться на улицу.

Полупучок смотрится эффектно

Есть еще один вариант прически в эстетике «Лондон хайр». Речь идет о полупучке. Проведите горизонтальный пробор от уха до уха. Верхнюю часть локонов, которые находятся на макушке, зачешите назад и сформируйте в пучок. Оттяните прядки, чтобы ослабить пучок. Остальные волосы, которые остались внизу, пусть остаются распущенными.

Вы можете не пытаться сделать идеально ровный пробор от уха до уха с помощью тонкой расчески. В эстетике «Лондон хайр» допускается, если вы без вспомогательный инструментов, а просто наощупь отберете верхние пряди и сформируете их в пучок.