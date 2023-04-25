Вишневый, коричный и даже клюквенный: какие оттенки окрашивания подходят под модный тренд “винные волосы”

В 2023 г. в моде яркие и броские оттенки волос. Но если вы не готовы к красному, ярко-розовому или фиолетовому, вам можно подумать о винном окрашивании. Винный цвет в этом году, в свою очередь, имеет несколько модных оттенков – от сладкой корицы до насыщенного мерло или вишневого.

К плюсам винного цвета относят в том числе и то, что он отлично сочетается с любой одеждой и любым типом кожи. Это не только смелый, но и универсальный и практичный тренд. При желании в 2023 г. в винный цвет можно окрашивать волосы полностью или делать мелирование.

Насыщенный вишневый цвет

Наиболее модным оттенком винного в этом сезоне будет насыщенный вишневый. Такой цвет позволяет создать очень яркий образ и оживить сами волосы. Считается, что насыщенный винно-вишневый отлично подходит как для простых причесок, так и для сложных укладок. Выбирать себе этот цвет могут женщины и с прямыми, и с волнистыми или кудрявыми волосами.

Тонкая корица

Можно выбрать в 2023 г. и вишневый цвет с минимумом фиолетового оттенка. Тонкая теплая корица станет идеальным выбором для обладательниц, к примеру, каштановых волос. Такой цвет сделает их еще более красивыми и яркими.

Винный с фиолетовыми бликами

Считается, что винный цвет очень красиво сочетается с фиолетовым и фиалковым оттенками. Такое окрашивание в 2023 г. отлично подойдет как для повседневной прически, так и для офисной или праздничной.

Винный цвет на удлиненный боб

Очень модно в 2023 г. будут смотреться и волосы, окрашенные в классический винный цвет. Считается, что этот модный оттенок в особенности хорошо подходит для стрижки удлиненный боб.

Такую прическу, которая смотрится очень женственно, стилисты рекомендуют дополнять укладкой в виде легких пляжных волн. Классический винный считается забавным и немного игривым цветом. Для лета 2023 г. он подходит просто идеально.

Модная идея: тутовое вино

Некоторые оттенки винного цвета в нынешнем сезоне допускается сочетать с другими, близкими ему цветами. К примеру, сзади волосы можно окрасить в каштановый цвет, а для прядей, обрамляющих лицо, выбрать тутовое вино. Считается, что такое окрашивание лучше всего подходит для причесок, в которых очень много слоев. В этом случае резкий переход между цветами не будет бросаться в глаза.

Винные полосы

Полосы в прическе в этом году в большой моде. Конечно же, при таком окрашивании можно использовать и винный цвет. Создавая образ, в этом случае очень важно правильно подобрать оттенки. Сочетание полос в прическе должно выглядеть гармонично. Стилисты считают, что винный цвет, к примеру, неплохо сочетается с бордовым и ярко-розовым.

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Полосы, по словам специалистов, лучше всего будут смотреться на длинных волосах или волосах средней длины. Но при желании такое окрашивание можно использовать и для более коротких стрижке, к примеру, для угловатого боба или даже длинного пикси.

Винные волосы: делаем пикантные клюквенные кудри

Для кудрявых волос в 2023 г, по мнению стилистов, идеально подойдет окрашивание в технике балаяж с использованием винных оттенков. Более глубокие коричневые цвета в этом случае должны постепенно и естественно переходить в винные кончики. Для лета такое окрашивание на кудрявые волосы, по мнению стилистов, подойдет просто превосходно.

Винный с другими цветами

Конечно же, совершенно не обязательно сочетать винный цвет при окрашивании волос именно с красными или фиолетовыми оттенками. Можно использовать и другие цвета. К примеру, неплохо винный будет сочетаться с темно-пепельным. Этим ярким цветом в прическе также можно просто подчеркнуть естественный оттенок своих волос, если он достаточно темный.

Винный цвет для пикси

В особенности хорошо винный цвет, как считают стилисты, миксуется с темно-каштановым или черным натуральным оттенком волос. Такие сочетания отлично подходят, в том числе и для коротких стрижек, к примеру, для пикси. В прическе в этом случае можно оставить длинной челку и укладывать ее в последующем легкими волнами.

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Винный лоб с челкой

Винные оттенки отлично подходят и для прически лоб. Для такой стрижки можно выбрать, к примеру, темный не слишком яркий оттенок винного. Такой цвет, как считают стилисты, идеально подойдет для обладательниц кожи оливкового оттенка. Насыщенный темный винный придаст волосам новый блеск и объем.

Тонкие винные блики в темных волосах

Темные блестящие волосы выглядят красиво сами по себе. Но в 2023 г. при желании темный цвет можно разнообразить тонкими винными бликами. Такое решение позволит сделать волосы более яркими и выразительными. Также тонкие винные блики придадут прическе больше текстуры.

Винный и огненно-красный

Вариантов сочетания винного и других цветов в 2023 г. имеется огромное количество. К примеру, глубокий насыщенный винный основной оттенок можно разнообразить огненно-красными кончиками. Такое окрашивание будет смотреться натурально и стильно. Как считают стилисты, лучше всего оно подходит для длинных волнистых волос.

Пряное вино с розовыми бликами

Окрашивание омбре с использованием розового оттенка в сочетании с пряным вином способно добавить волосам немного тепла. Розовые блики сделают прическу стильной и по-летнему легкой.

Винно-фиолетовый цвет

Насыщенный винно-фиолетовый цвет поможет создать очень яркий модный в 2023 г. образ. Такое окрашивание лучше всего подойдет тем девушкам, которые любят объемные прически с большим количеством слоев. Винно-фиолетовый цвет в стрижке допускается сочетать и с другими яркими винными оттенками. Их может быть два или несколько. Считается, что винно-фиолетовый цвет идеально подходит для готических образов.