 

Мурашко: Несколько детей получили российский препарат для лечения СМА

25.04.2023, 20:15, Новости дня
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Отечественное лекарство разработала компания “Биокад”.

Создание препарата началось в 2018 году, затем стартовала оценка эффективности на животных. Летом 2022 года компания подала заявку на клинические исследования препарата, сумма инвестиций в который превысила четыре миллиарда рублей, передает агентство РИА Новости.

В рамках первой фазы “Биокад” намерен оценить эффективность и безопасность препарата для детей со СМА первого типа в возрасте до восьми месяцев. Также компания проверит влияние лекарства на детей с начальной стадией заболевания в возрасте до шести месяцев.

Испытания препарата проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

В России для лечения СМА зарегистрированы препараты “Нусинерсен” (“Спинраза”), “Рисдиплам” и Zolgensma.


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