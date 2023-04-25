 

Рупор тоталитарной пропаганды: Не надо стесняться термина “враг народа”

25.04.2023, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не надо стесняться термина "враг народа".

Пора вводить понятие "враг народа", враги есть, а понятия нет.
Это касается не только людей на фронте, но и здесь на гражданке, всех ждунов, всю эту сволочь.
Мы чего стесняемся? Хочу ли я сталинских репрессией? Пусть будет так!
Мой дед прошёл всю войну, в 46-м посадили по этой статье, отсидел 9 лет, поэтом был реабилитирован.
Мы понимаем, что на тот момент было необходимо это сделать в государстве. (с) генерал-лейтенант Гурулев (https://t.me/agurulev)

Вот и дед у меня говорил "Время было такое и так было надо".
Сейчас вот люди лучше начинают понимать особенности того времени и реальный смысл термина "Враг народа".

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01.22 / Мнение: Пресвятая мамка Русь

03.12.21 / Новая книга Максима Шугалея расскажет о разрушенных памятниках Петербурга

15.02.23 / Венгрия снова «поёт» не в унисон с ЕС — Guardian о постановке в Будапеште оперы «Война и мир»

05.03.21 / Принц Уильям и Кейт Миддлтон поговорили с мальчиком, оставшимся в живых благодаря их проекту Shout

21.01.21 / Наследник дома Романовых женится на 38-летней итальянке

04.03.22 / Лимон, мята, шалфей: какие эфирные масла помогут в уходе за уставшими ногами

23.12.21 / Девушка начала рожать ребенка на переднем сидении машины в движении, пока ей управлял автопилот и это первый случай в мире

29.10.21 / Форма губ может рассказать о характере их обладательницы

04.11.22 / “И опять удивили”: цветущая Цымбалюк-Романовская слилась в экстазе с беглянкой Пугачевой

15.09.22 / Мнение: Вопрос немецких территорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика