Рупор тоталитарной пропаганды: Не надо стесняться термина “враг народа”

Не надо стесняться термина "враг народа".

Пора вводить понятие "враг народа", враги есть, а понятия нет.

Это касается не только людей на фронте, но и здесь на гражданке, всех ждунов, всю эту сволочь.

Мы чего стесняемся? Хочу ли я сталинских репрессией? Пусть будет так!

Мой дед прошёл всю войну, в 46-м посадили по этой статье, отсидел 9 лет, поэтом был реабилитирован.

Мы понимаем, что на тот момент было необходимо это сделать в государстве. (с) генерал-лейтенант Гурулев (https://t.me/agurulev)

Вот и дед у меня говорил "Время было такое и так было надо".

Сейчас вот люди лучше начинают понимать особенности того времени и реальный смысл термина "Враг народа".

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