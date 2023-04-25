Рупор тоталитарной пропаганды: Не надо стесняться термина “враг народа”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Не надо стесняться термина "враг народа".
Пора вводить понятие "враг народа", враги есть, а понятия нет.
Это касается не только людей на фронте, но и здесь на гражданке, всех ждунов, всю эту сволочь.
Мы чего стесняемся? Хочу ли я сталинских репрессией? Пусть будет так!
Мой дед прошёл всю войну, в 46-м посадили по этой статье, отсидел 9 лет, поэтом был реабилитирован.
Мы понимаем, что на тот момент было необходимо это сделать в государстве. (с) генерал-лейтенант Гурулев (https://t.me/agurulev)
Вот и дед у меня говорил "Время было такое и так было надо".
Сейчас вот люди лучше начинают понимать особенности того времени и реальный смысл термина "Враг народа".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет