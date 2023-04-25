Товарищ майор подслушал и возмутился

Экс-полицейского приговорили к 7 годам заключения за распространение военных «фейков» во время телефонного разговора.

Перовский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции Сергея Клокова (Семиэля Веделя) к 7 годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» о российской армии. В основу обвинения легли три частных телефонных разговора, прослушки которых оказались у следствия. Защита считает дело Клокова абсурдным и уникальным, поскольку впервые человека привлекают к уголовной ответственности за разговоры по телефону, доказательством чему служат оперативные записи — мол, именно это и составляет суть публичности.



Сергей Ведель-Клоков в суде. Фото: Евгений Куракин

Ведель-Клоков стал одним из первых задержанных в Москве по «фейковой» статье. О его деле стало известно после того, как экс-полицейского арестовали 22 марта прошлого года. Ему вменили распространение «недостоверной информации» о российских военных по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Как считает гособвинение, преступление было совершено в ходе трех телефонных звонков с «неустановленными лицами, проживающими в Республике Крым и Московской области». Проще говоря, они обсуждали новости про СВО, которые прочли в интернете: о действиях российской армии в Украине.

В ходе допросов на предварительном следствии, выяснила «Адвокатская улица»*, Клоков рассказал о себе, что родился в 1984 году в украинском городе Ирпень. Потом некоторое время он жил в поселке Буча. Семья экс-полицейского давно переехала в Москву, но в Украине остались друзья и родственники. В МВД он числился «техником по химическому имуществу запасного пункта управления».

Сам Клоков заявил, что все эти телефонные разговоры были «эмоциональными политическими дискуссиями».

Он признался, что от новостей у него «образовалась каша в голове», — и допустил, что «мог что-то перепутать». Он подтвердил, что связывался со знакомыми и хотел узнать о судьбе друзей. Однако признание не уберегло его от уголовного преследования.

Дело Клокова в Перовском суде не смогли рассмотреть с первой попытки. 10 августа судья вернула материалы в прокуратуру для устранения неточностей в обвинительном заключении. Разбирательство по делу возобновили спустя месяц, но уже с новым составом суда. И слушания растянулись почти на семь месяцев. На прениях сторон, 19 апреля, прокурор запросил для подсудимого 9 лет заключения.

Адвокат Даниил Берман заметил, что обвинение выставляет частные разговоры его подзащитного за публичное выступление. Кроме того, считает защитник, приговор по этому делу будет означать, что «любой частный разговор даже на кухне» будет признаваться публичным выступлением. Текст его выступления опубликовала «Медиазона»*.

«Мне представляется, что признание моего подзащитного виновным по делу такой категории, по сути, будет означать, что любой частный разговор, даже на кухне, даже в разное время с разными людьми, может признаваться публичным распространением информации. Это чудовищное вмешательство в частную жизнь людей. Тем более в период событий, которые можно назвать глобальными. Естественно, что сознание людей возбуждено всем этим, и они хотят это обсудить. Они боятся, они переживают, они тревожатся, — сказал Берман. — Обвинение привело всех адресантов так называемых фейков в суд. И что сказали эти свидетели? Они все в один голос утверждали, что к словам Сергея они всерьез не относились. В их патриотизме, в их отношении к СВО ничего не изменилось».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО КЛОКОВА (ВЕДЕЛЯ):

«Ваша честь, я раскаиваюсь в своих словах. Прошу понять и простить меня. Мое состояние на момент звонков было состоянием аффекта. Я хочу вернуться к семье. Я честный офицер, который служил при законе. <…> Прошу учесть заболевания: сердечные заболевания, травмы и контузию».

Судья Светлана Александрова не прислушалась к доводам защиты и признала Клокова виновным в распространении «фейков». Помимо реального срока она также лишила его звания и запретила занимать должности в госорганах на 4 года.

Андрей Карев,

корреспондент судебного отдела

* Внесены Минюстом в реестр «иноагентов».

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