 

Итальянский бизнес не намерен уходить с российского рынка

25.04.2023, 19:42, Разное
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Витторио Туррембини, глава Ассоциации итальянских бизнесменов в России, заявил, что итальянские фирмы не планируют уходить с российского рынка. По его словам, несмотря на “огромные” трудности в работе, они вряд ли прекратят работать в РФ.

Трудности, с которыми они сталкиваются, огромны – финансовые и логистические, в банковской сфере, а также давление со стороны правительства Италии. “Наши фирмы достаточно сильны, чтобы не пострадать от этих ограничений”, – сказал г-н Торрембини в интервью РБК.

Он отметил, что российский рынок имеет большое экономическое значение для итальянского бизнеса, поэтому никто не спешит уходить из РФ. По крайней мере, до сих пор никто из крупных итальянских предприятий не покинул Россию.

По словам г-на Торрембини, в октябре 2022 года крупные итальянские компании Pirelli, Barilla, Ferrero приняли принципиальное решение остаться на российском рынке.

С февраля 2022 ряд иностранных компаний объявил, что приостанавливают деятельность или уходят с рынка России.


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