 

События первой DLC к игре Atomic Heart будут происходить в США, потерпевших экономический коллапс

25.04.2023, 19:33, Разное
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После громкого успеха отечественного проекта Atomic Heart, разработчики сразу заявили о разработке сразу 4 новых DLC к первой части. О готовых концептах, планах на будущее и о развитии серии рассказал инсайдер Александр Макаренский.

«Забудьте про первую экономику мира, демократию и человеческие права,  – говорит Александр. – Лишь безработица, организованная преступность и гиперинфляция – всё это США в сеттинге вселенной Atomic Heart. Игроку предстоит собирать стеклотару и просить милостыню, чтобы выжить в суровых реалиях капитализма».

Известный ретро-футиристичный сеттинг игры также будет дополнен новыми саундтреками, написанными специально для неё: композиторы уже трудятся над ремиксами известных американских композиций 50-х годов, а именно Gangsta’s Paradise и America, Fuck Yeah.

Из новых механик Mundfish готовы предложить игрокам торговлю с NPC на стихийных рынках и наконец попробовать на вкус известнейшие «Ножки товарища Молотова». Сроки выхода DLC и ее окончательная стоимость неизвестна, однако разработчики обрадовали россиян: дополнения к оригинальной игре в России будут эксклюзивны только для площадки VK Play.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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