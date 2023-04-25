Мнение: Призыв сносить памятники Пушкину, британская инфляция и второсортный британский флот

1. Британский журналист Томас де Ваал написал колонку под названием «Снять Пушкина с пьедестала», в которой заявил, что Пушкин – это главное культурное оружие Путина. Подзаголовок статьи: «Слишком часто русская литература превращается в фетиш. Её нужно освободить. Этот процесс следует начать с Пушкина» (ссылка).



По словам британца, который является ещё и специалистом по Кавказу, «русский текст девятнадцатого века, прочитанный в Грузии или Украине двадцать первого века, несет в себе угрозу культурной империалистической экспансии».

Это к вопросу «они не против русских, они против Путина». Нет, они всё же против нас.

2. В то время как в России инфляция снижается и по итогам года ожидается на умеренном уровне в 5-7% (ссылка), в Великобритании цены быстро растут (ссылка).



Так, по итогам марта инфляция в Британии год к году составила 10,1% (в России за тот же период лишь 3% – в прошлом марте был необоснованный скачок цен из-за роста курса рубля и неоправдавшихся опасений в связи с санкциями, теперь ситуация выровнялась).

Однако в реальности для простых британцев дела обстоят намного хуже: инфляция в категории продовольственных товаров и неалкогольных напитков достигла огромной величины в 19,1%. Это рекорд почти за полвека, с 1977 года. Особенно сильно подорожали молоко и сахар – примерно на 40%.

И такое с британской экономикой происходит в условиях снижения цен на энергоносители после тёплой зимы. Что же будет летом, когда в Европе снова начнут заполнять газовые хранилища, и следующей зимой, которая может оказаться куда холоднее?

3. Британия недавно лишилась одного принца Уэльского, теперь может лишиться и другого (ссылка):

Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании — авианосец Prince of Wales [«Принц Уэльский»] — разберут на части. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным издания, авианосец уже используют в качестве донора деталей для других кораблей в своем классе. Как сообщает источник в ВМС королевства, такое решение позволит сэкономить время и деньги. Он также сообщил, что это обычная практика перемещения оборудования между судами одного класса, чтобы «обеспечить оперативную доступность и избежать задержек».

Разговоры об «обычной практике» выглядят не очень убедительно, с учётом того, что «Принц Уэльский» уже долгое время стоит в порту, и что его уже начали «каннибализировать», чтобы поддерживать на плаву другой авианосец «Королева Елизавета». На выход в море сразу двух авианосцев у бывшей главной морской державы мира денег нет.

Над Британией теперь смеются даже американцы. В Пентагоне открыто называют британские вооружённые силы «второсортными» (ссылка). Из-за массовой передачи техники Украине её осталось крайне мало у Британской армии, а на фоне продолжающегося в стране экономического кризиса пополнять запасы всё сложнее, да и численность армии приходится сокращать.

Демилитаризация Великобритании идёт полным ходом, в связи с чем всё менее обоснованными выглядят британские претензии на сохранение великодержавности. По-хорошему, даже места в Совете безопасности ООН Британию давно уже пора лишить. У этой страны больше нет ни экономических, ни военных инструментов, чтобы реально поддерживать безопасность в мире. Не говоря уже о том, что британская внешняя политика в основном состоит в разжигании конфликтов за рубежом, причём даже не в интересах самой Британии, а в интересах США.