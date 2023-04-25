Мнение: Русские – это дохлики

В России идеальный образ мужчины – это чеченец (с)

Наш с вами любимый автор, профессор математики из Молдавии, переехавший работать в Штаты, а именно – ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ – пишет всё мощнее и мощнее. Уверен: когда он в самом деле перейдет на женские порнографические романы, он реально порвет все чарты!

“ЭРОТИКА В ДОМЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

– Маму забрали в дом для престарелых, – сказал мне мой двоюродный брат Витя. По паспорту, кстати, он вовсе не Витя, а Вакатгыргын. Но ведь с чукотскими именами в Америке не выживешь. Виктор лучше.

Подождите, тетю Таню забрали в дом для престарелых? По паспорту, кстати, она Тынатвал Гырголгыргыновна, но для Америки это тоже не подходит. Тетя Таня.

— Это очень хороший дом, – сказал Витя. – На Кулидж Корнер. Ассистед ливинг. У нее там отдельная студия. Комната, кухня. Она уже не встает, но перед кроватью висит телевизор. Я ей провел туда русское телевидение. Подписал на русские аудиокниги.

– У них там на каждый подъезд есть врач и медсестра, – рассказывал Витя. – Ходят по квартирам, делают им уколы, физиотерапию каждый день. Есть русская сиделка, убирает, готовит еду. Медикэйд половину оплачивает. И я вторую половину.

– Хочешь, пойди к ней в гости? – предложил Витя. – Вот адрес.

Знаете, я же тетю Таню уже год не видел. Конечно, пойду! В эту же субботу!

– О, Вадим, – обрадовалась мне тетя Таня. – Хорошо, что ты пришел. Я давно хотела с тобой поговорить.

Рядом с тетитаниной кроватью стояли стеллажи с книгами. Несколько тысяч книг с яркими обложками. Я пробежался по названиям. Они искали любовь. Игра в прятки с любовью. Учитель любви. Бег с препятствиями за любовью. Любовь триумфальная. Деньги или любовь? Любовь решает проблему. Любовь пришла из рая. Любовь побеждает в Берлине.

– Барбара Картланд, – улыбнулась тетя Таня. – Моя любимая.

– Я уже не могу дотянуться до верхних полок, – сказала тетя Таня. – Но мой Витя такой молодец! Он подписал меня на литрес. И у меня теперь все женские романы на компьютере. Я читаю, делаю выписки.

– Выписки? – удивился я. – Зачем?

– Для тебя, – ответила тетя Таня. – Ты же очень хорошо пишешь. Я так хохочу! Но, ты готов к критике?

– Всегда готов! – улыбнулся я и сделал пионерский жест. – Всегда готов!

– У тебя мелкотемье, – сказала тетя Таня. – Ксюша из русского магазина. Вася из русского магазина. Тебе самому это не интересно!

– Если ты хочешь стать знаменитым, – сказала тетя Таня, – если ты хочешь стать настоящим писателем и заработать деньги, ты должен писать о любви. И я делаю для тебя выписки, и написала тебе памятку с инструкциями.

– Памятку? – обрадовался я. – Интересно.

— Значит так, – начала инструктаж тетя Таня. – Значит так, слушай. Я заинтересовалась эротикой, когда мне было 75. Я читала женские романы, и в каждом по технологии полагается иметь по семь постельных сцен. Возьми ту же Барбару Картланд. 550 книг, 7 сцен в каждой, сколько это будет?

– Подожди, – сказал я. – Я на калькуляторе посчитаю. 3850 постельных сцен.

– Ты представляешь? – воскликнула тетя Таня. – Она написала 3850 сцен, и ни одного повторения. Ты на такое способен?

– Нет, – честно признался я. – Мне бы одну написать.

– Главной эротической страной всегда была Америка! – воскликнула тетя Таня. – Причем, года примерно до 1980 там были одни эвфемизмы.

– Эвфемизмы? – переспросил я.

– Ну да, – ответила тетя Таня. – Нельзя произнести слово девственница. Но можно сказать, что ее лепестки роз еще не распустились.

– Ага, ага, – понял я.

– А уже начиная с 90-х тренд изменился, – рассказывала тетя Таня. – Тогда появился интернет, и читательницы стали писать в комментариях, мол, хватит нам лепестков роз! Задолбали! Я девственница, и я хочу знать конкретные детали. Как конкретно обхватывать губами и какие ими делать движения!

– И в Америке, – рассказывала тетя Таня, – они стали так великолепно писать! Главное, авторы почти исключительно женщины. Но! Но они большей частью пишут о мужских ощущениях во время секса. Парадоксально, правда? Но читательницы не хотят знать о том, что они чувствуют. Они это и так знают. Им интересно, что при этом чувствуют мужчина! Это их заводит.

– Ну, что чувствует мужчина ты сам хорошо знаешь, – сказала тетя Таня. – Поэтому я тебе скажу, как писать о том, что заводит женщину.

– И что же? – спросил я.

– Запахи очень важны, – сказала тетя Таня. – От запаха его парфюма у нее закружилась голова. Но она чувствовала, как через этот парфюм пробивается его особый, ни на что не похожий, запах. Понимаешь? Будет один парфюм – в этом нет страсти. Не будет парфюма – мужской запах отталкивает. Обязательно нужно и то, и другое!

– Ага, ага, – сказал я. – Понял.

– Потом, – рассказывала тетя Таня. – Ты должен обязательно преувеличивать ее ощущения. Она должна испытывать сильнейшие оргазмы, один за другим. Причем, только от его прикосновения. И он не должен сразу на нее наваливаться, этого читательницы не любят. Он должен сначала обязательно подготовить ее пальчиками. И надо детально описать, что он у нее раздвигает, как проникает в нее, и на какие точечки давит. А она должна застонать, и прошептать, – еще, еще, не останавливайся, двумя пальчиками…

– Не надо бояться штампов, – учила меня тетя Таня. – У нее обязательно должны быть бабочки в животе. И от оргазма у нее должны обязательно подгибаться пальцы ног. А запах его спермы должен сводить ее с ума!

– Как это? – удивился я. – А вдруг ей этот последний запах будет неприятен?

– Знаешь, сперма обычно пахнет тем, что мужчина ест, – учила меня тетя Таня. – В индийской кухне, к примеру, много кумина. И он действительно пахнет отталкивающе. Поэтому, если герой из Пакистана, он должен обязательно перед этим делом поесть апельсинов, киви, клубники и дыню. И вот тогда запах его спермы будет сводить ее с ума!

– Американцы так хорошо описывают сперму, – говорила тетя Таня. – И вкус, и цвет, и аромат, и консистенцию. Нигде в мире такой спермы нет! Ну, может только шведы приближаются по этому департаменту.

– Лет десять, примерно до года 1990, – рассказывала тетя Таня. – Публика глотала все подряд. Но после этого все двинулись в извращения. Но вскоре выяснилось, что у извращений все же очень ограниченная аудитория. За исключением BDSM. Мужчина – повелитель. Словом, 50 оттенков серого, но это давний тренд. И это обязательно должно быть в названии. Скажем, «Украденная девственница в гареме падишаха.» Или «Ее соблазнил злодей.» И она не знает, что делать. Надо его бросить, но ее влечет к нему, как к магниту!

– Насилие – это сильный сюжетный ход, – учила меня тетя Таня. – Он дает возможность для противостояния характеров. Для динамики. Она испытывают всю гамму противоречивых чувств!

– При Ельцине к женской эротической литературе подключились русские, – рассказывала тетя Таня. – Вначале были только переводы. Переводы были ужасными! «Он сел на диван, широко раздвинув ноги, и указал ей на свой дик. – Делай мне любовь ртом! – приказал он.»

– Какая безграмотность! – засмеялась тетя Таня. – Или вот еще, – «Оставшись в одних черных трусах от Армани, он лениво направил свое нагое тело в ванную.»

– Потом русские начали писать сами, – рассказывала тетя Таня. – И у них вначале ничего не получалось. В СССР же секса нет. Они писали, но писали не профессионально. Да, для читательниц они описывали эротику. Но между строк у них читалось для своих коллег, мол, видите, это я просто, чтобы заработать. А на самом деле я пишу и посмеиваюсь.

– Так нельзя, – сказала тетя Таня. – К своей аудитории надо относиться с уважением.

– Но прошло буквально несколько лет, и русские научились, – сказала тетя Таня. – Они уже пишут порой лучше американцев. Но, во-первых, выяснилось, что если тебя зовут Марина Цветкова, то твое мнение о сексе никому не интересно. Что Марина Цветкова может знать про оргазм? И все русские авторки стали брать себе американские псевдонимы. Сара Джессика знает эротику в десять раз лучше Марины Цветковой! Ей веришь!

– Словом, – заключила тетя Таня, – русскую плотину прорвало! Так интересно! Такой профессионализм!

– Причем, – рассказывала тетя Таня. – В Америке же феминизм. И там все мужчины на одно лицо. Ходят на задних лапках, говорят одни и те же политкорректные штампы. Авторкам в Америке трудно развернуться. Чуть забудешься, один шаг в сторону, и тебя съедят вокистки.

– Зато в России феминизма нет, – рассказывала тетя Таня. – Тут у авторов нет искусственных ограничений. Пиши что хочешь! Вот где истинная свобода слова, плюрализм и демократия!

– Что интересно? – рассказывала тетя Таня. – Оказывается, русские мужчины не нравятся русской аудитории. Русские же мужчины всегда или живут с мамой, или хлюпики бесхарактерные. И еще, русские всегда норовят переехать в квартиру девушки, и прописаться в ней.

– Русские – это дохлики, – рассказывала тетя Таня. – В России идеальный образ мужчины – это чеченец. У них и названия сейчас такие – Аслан, любовь моя.

– И этот Аслан всегда в каком-нибудь криминальном клане, – рассказывала тетя Таня. – А там идут такие разборки! И у героини всегда есть возможность его спасать. Куча возможностей для сюжета.

– Зато чеченцы знают, как ухаживать за женщиной! – воскликнула тетя Таня. – Это рыцари! Как жаль, что в мое время чеченцев не было. Мое поколение просто не знало, как это, чувствовать себя женщиной.

– Да, я знаю, – сказал я. – Я смотрел сериал «Физрук».

– Причем, – продолжала тетя Таня, не обращая внимания на мои слова. – Если в устах русского что-то может прозвучать пошлостью, то у чеченцев это поэзия. «Как твоей королевской вагине понравился мой мощный житель гор?» Понимаешь? Королевской вагине! Учись, Вадим, формулировать!

– Словом, – заключила тетя Таня. – Америке с ее политкорректностью приходит литературный конец. Конец женских романов. Мир становится многополярным. Идут мощные эротические тектонические сдвиги, и тебе, Вадим, надо написать женский роман. Пока этот рынок еще не закрылся. Спрос огромный!

– Вот, – вручила мне свою памятку тетя Таня. – Возьми и ознакомься. Если будут вопросы – обращайся! Я всегда рада тебе помочь! (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)