Топ-труба триумфально возвращается в моду: как и с чем носить его этим летом

Этим летом в моде будет топ-труба, который выглядит стильно и эффектно. Это отличное решение для создания просто восхитительного образа. Сейчас в моде как гладкие минималистичные топы, так и дополненные стразами и велюром. Это поможет продемонстрировать индивидуальный стиль.

Такой наряд является просто незаменимой вещью этим летом, когда мы идем на свидание, рабочую встречу или же прогулку. Вот некоторые идеи и советы относительно того, как можно красиво стилизовать топ-трубу, чтобы выглядеть модно, стильно и восхитительно.

Погрузиться в ностальгию 90-х годов

Панамы были модным аксессуаром в мире хип-хопа в конце 80-х и 90-х годов. Сейчас панамы также пользуются огромной популярностью.

Они могут быть самых разных форм, и основной их особенностью является то, что их легко стилизовать и сочетать с другими вещами.

Сегодня многие знаменитости носят шляпы-ведра 90-х годов. Отлично смотрится топ с мешковатыми джинсами или же брюками карго, туфлями на платформе и панамой. Дополнить образ можно многослойными ожерельями.

С прозрачным платьем

Прозрачные ткани все больше и больше привлекают внимание. Многие считают, что их достаточно сложно стилизовать.

Если хочется надеть красивое прозрачное платье, не беспокоясь относительно того, что оно просвечивает, можно надеть под него однотонные велошорты и майку точно такого же цвета. Кроме того, они не будут отвлекать внимание от смелого дизайна платья.

Дополнить все это можно кроссовками на платформе или же сандалиями и взять с собой стильную сумочку.

Выбрать белоснежную эстетику

Лето является идеальным временем года, когда можно носить одежду белого цвета. Стоит сочетать майку белого цвета вместе с льняными брюками и босоножками с открытым носком.

С макси-юбкой

В этом году большой популярностью пользуется юбка макси в стиле 90-х годов. Выглядит это просто невероятно.

Если собираетесь на шикарный ужин, то стоит дополнить простой черный топ без рукавов черной юбкой миди или макси. В итоге получается эффектный образ.

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Корсетный топ

Эффектно и роскошно смотрится корсетный топ с цветочным принтом без бретелек на шнуровке и с красивыми рукавами. Отлично смотрится он вместе с мешковатыми брюками и модной гладкой прической.

Это хороший вариант для вечеринки или же просто прогулки или встречи с друзьями.

Топ-шарф

Из шелкового шарфа можно достаточно просто сделать топ-трубу. Чтобы сделать такой наряд, изначально нужно взять два верхних угла и сложить их пополам.

Затем держать сложенный шарф горизонтально и обмотать его над грудью. Нижние уголки завязать на талии. Все это хорошо смотрится вместе со свободными льняными брюками и золотыми украшениями.

Трикотаж

В 2023 году в моде трикотажные изделия. Можно создать красивый и стильный образ в стиле 70-х годов, если сочетать между собой топ и юбку, связанные крючком. Можно как приобрести уже готовое изделие, так и связать его самостоятельно.

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Все это хорошо сочетается вместе со шлепанцами на платформе. Также дополнить создаваемый образ можно при помощи стильных и эффектных аксессуаров.

Джинсовый топ

Двойной деним в последнее время пользуется огромной популярностью. Это один из самых модных трендов 2000-х годов.

Укороченный джинсовый топ является самым настоящим трендом в этом году. Можно выбрать майку из денима на пуговицах или с поясом и носить ее вместе с джинсами. Если на улице прохладно, то можно накинуть сверху джинсовую куртку.

Асимметрия

В 2023 году асимметрия является одним из основных трендов, который точно заслуживает особого внимания. Это могут быть как вырезы, так и довольно интересный и оригинальный низ одежды.

Асимметричный топ без рукавов является отличным вариантом для лета. Этот наряд можно носить вместе с любым низом и обувью, чтобы выглядеть действительно восхитительно и очень ярко.

Также можно надеть асимметричное платье-трубу поверх джинсов с низкой посадкой и сочетать все это вместе с кроссовками.

Деловой стиль

Если собираетесь на встречу с друзьями, чтобы выпить вместе чашечку кофе, то стоит надеть простой топ без рукавов с блейзером оверсайз и подходящими по стилю брюками.

Чтобы топ-труба был надежно закреплен в течение всего дня и хорошо держался на теле, стоит обратить внимание на модели, дополненные нескользящей резиновой вставкой.

Также можно взять несколько небольших английских булавок и прикрепить бюстгальтер к топу. Поможет справиться с этой проблемой двусторонний скотч.