 

Группа “Сурганова и оркестр” выступила в пункте отбора на контрактную службу в Москве

25.04.2023, 19:00, Новости дня
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Музыканты отметили удобство подачи документов и прохождения необходимых процедур. Сурганова обратила внимание, что в пункте также можно решить финансовые вопросы с банками.

“И дальше уже следующее помещение, где пришедшие могут отдохнуть и дождаться результатов комиссии. То есть мне кажется, что организованно все правильно и разумно”, – поделилась исполнительница.

Группа дала небольшой концерт для будущих контрактников. Тхай отметил, что выступление музыкантов вызвало живой интерес у посетителей пункта.

“Наша задача была – дать им живой энергии и позитива, потому что они идут на серьезное дело – родину защищать”, – передает слова основателя коллектива Агентство городских новостей “Москва”.

Накануне пункт отбора посетил звезда сериала “Курсанты” Иван Стебунов. Будущих контрактников поддержали певец Олег Газманов, телеведущая Юлия Барановская, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, заслуженные артисты России Ирина Апексимова и Сергей Векслер.

Единый пункт отбора расположен на улице Яблочкова. Информацию о службе по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно узнать по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru. В мессенджере “Телеграм” работает чат-бот MskContract_bot.


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