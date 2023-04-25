 

Times – Китай пообещал к 2030 году построить на Луне научно-исследовательскую станцию

25.04.2023, 18:50, Новости дня
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Китай пообещал, что к 2030 году не только совершит пилотируемую посадку на Луну, но и создаст там научно-исследовательскую станцию, пишет The Times. Как отмечает издание, Пекин в настоящее время пытается нагнать своего западного соперника — Соединённые Штаты, которые уже назвали имена четырёх астронавтов для своей первой за 50 лет лунной миссии.


AP

Китай к 2030 году совершит пилотируемую посадку на Луну и построит там научно-исследовательскую станцию​​  — об этом, как пишет The Times, заявил главный конструктор лунной программы КНР У Вэйжэнь.

На фоне того, как Пекин соревнуется с Соединёнными Штатами в создании лунного аванпоста, У Вэйжэнь сообщил государственным СМИ, что китайская научно-исследовательская станция будет создана на Луне в ближайшие семь лет.
 
«К 2030 году отпечатки ног китайцев будут оставлены на Луне, — заявил он. — В этом нет никаких сомнений».

Его слова, как отмечает The Times, прозвучали в то самое время, когда Пекин пытается нагнать своего западного соперника — Соединённые Штаты, которые уже назвали имена четырёх астронавтов для своей первой за 50 лет лунной миссии.

Планируется, что американская миссия Artemis II доставит астронавтов на лунную орбиту и обратно в 2024 году, а затем Artemis III, вероятно, в 2025-м или 2026 году вернёт человека на поверхность Луны впервые с 1972 года.

Кроме того, Америка надеется к концу этого десятилетия построить на естественном спутнике Земли базу, говорится в статье.


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