 

Europa Press – осквернение могилы и выкапывание ненависти — оппозиция раскритиковала эксгумацию останков основателя «Испанской фаланги»

25.04.2023, 18:50, Новости дня
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Власти Испании назвали эксгумацию останков основателя «Испанской фаланги» Хосе Антонио Примо де Риверы шагом к облагораживанию демократии, пишет Europa Press. Между тем оппозиция назвала эти действия правительства попыткой отвлечь внимание и «осквернением могил», говорится в материале.

Произведённая в этот понедельник эксгумация останков Хосе Антонио Примо де Риверы, основателя «Испанской фаланги»*, (и их вывоз. — ИноТВ) из долины Куэльгамурос спровоцировала реакцию со стороны всех политических партий.

Так, со стороны правительства Испанской социалистической рабочей партии министр образования и профессиональной подготовки Пилар Алегриа заявила, что это шаг к облагораживанию нашей демократии.

ПИЛАР АЛЕГРИА, министр образования Испании: Искренне считаю, что сегодня мы совершаем ещё один шаг, если позволите так выразиться, к облагораживанию нашей собственной демократии посредством выполнения этого, как я уже сказала, закона о демократической памяти.

Со стороны партии Podemos её официальный представитель Пабло Фернандес заявил, что это хорошая новость, хотя он также выразил сожаление, что делается всё это с опозданием.

ПАБЛО ФЕРНАНДЕС, официальный представитель партии Podemos: На наш взгляд, это хорошая новость. Это нужный вопрос для нашей демократии. Но мы также должны сказать, что мы очень запаздываем с реализацией закона о демократической памяти и что семья Примо де Риверы не больше остальных и что у неё не может быть, не должно быть больше прав, чем у репрессированных, которые до сих пор находятся в долине Куэльгамурос.

Между тем оппозиция обвинила правительство в попытке отвлечь внимание с помощью этой эксгумации. Об этом завил Борха Семпер, официальный представитель предвыборного штаба Народной партии.

БОРХА СЕМПЕР, представитель Народной партии: Я думаю, что это правительство, возможно, считает себя слишком умными, но у меня создаётся ощущение, что нас, испанцев, они принимают за слишком глупых. Оно полагает, что эти меры по отвлечению внимания принесут желаемый результат.

Партия Vox пошла дальше, обвинив правительство в осквернении могил и «выкапывании» ненависти среди испанцев. Об этом заявил официальный представитель Комитета политических действий Vox Хорхе Буксаде.

ХОРХЕ БУКСАДЕ, представитель Vox: Мы придерживаемся очень ясной позиции. Она заключается в неприятии правительства, которое посвящает большую часть своего времени осквернению могил и выкапыванию мертвецов, так как, по сути, они занимаются тем, что выкапывают ненависть, досаду и злобу среди испанцев.

Согласно достигнутой между правительством и семьёй Примо де Риверы договорённости по реализации закона о демократической памяти, останки основателя «Испанской фаланги» уже находятся на мадридском кладбище Сан-Исидро.

Дата публикации 24 апреля 2023 года.

* Крайне правая политическая партия Испании, основанная в 1933 году. При диктаторе Франсиско Франко была правящей и единственной законной партией в стране (прим. ИноТВ).


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