 

Мнение: Судьба добровольца

25.04.2023, 18:30, Разное
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В ноябре прошлого года нижнекамская телекомпания НТР показала репортаж  про своего коллегу  Александра Комарова, который не служил в армии, но отправился в зону проведения СВО добровольцем в составе татарстанского батальона «Алга».

В репортаже под названием «Выбор настоящего патриота» прозвучало:  «Об этом серьезном шаге Александр Комаров думал с самого начала спецоперации на Украине. Все сомнения отпали, когда по стране объявили частичную мобилизацию. В такой ситуации встать на защиту Родины для него было единственным правильным решением».

Привели сотрудники НТР и  слова своего коллеги:  «В голове проскочила мысль, что это тот момент, когда страна действительно просит. Пошел в военкомат, там сказали, что перезвонят. Потом я сам уже через госуслуги начал писать заявление. Потом уже пригласили».

Супруга Александра Комарова Яна Енькова, работающая руководителем пресс-службы администрации Нижнекамского района Татарстана тогда,  в ноябре  прошлого года рассказала, что поддержала решение мужа:

«Я ему еще несколько месяцев назад пообещала, что плакать я буду, но останавливать тебя я не имею никакого морального права. Во-первых, это его выбор, выбор мужчины. Как я могу его оспорить? Во-вторых, это выбор настоящего патриота, который любит свою страну…».

Репортаж НТР завершился словами: «Друзья и коллеги Александра уверены, что у него все будет хорошо … Конечно, его все будут ждать домой и только с Победой».

Но не дождались. Сегодня Яна Енькова сообщила, что Александр Комаров  погиб.

Фотографии Алексея Комарова отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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