Назван следующий соперник Фьюри

World Boxing News объявил следующего соперника британского боксера Тайсона Фьюри. Его команда, по данным издания, в настоящее время ведет переговоры о проведении четвертого поединка против американца Деонтея Уайлдера.

Боксеры уже сталкивались друг с другом в 2018, 2020 и 2021 годах. Первый поединок закончился вничью. В двух последующих встречах победил британец.

Всемирный боксерский совет 22 апреля объявил, что Фьюри проведет защиту титула чемпиона мира в супертяжелом весе летом 2023 года. Ожидается, что бой состоится либо 22, либо 15 июля. По сообщениям, его соперником может стать Чжан Чжилэй (Китай) или Энди Руис‑младший (США).

Фьюри имеет 33 победы и одну ничью. На данный момент он не проиграл ни одного боя. У Уайлдера 43 победы (42 из них нокаутом) и две ничьи