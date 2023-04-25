Мнение: Бюрократия угнетает учителей, польза ЕГЭ и почему отмена ЕГЭ невыгодна отменятелям

1. Читатель пишет, что умеренная бюрократия в школах неизбежна. Лично я с этим не слишком-то согласен, — я думаю, что при должной политической воле отчётность для учителей можно убрать полностью, — но всё же опубликую письмо:

Работники образования продолжают жаловаться над довлеющую над ними бюрократию, сочиняют даже специальные педагогические анекдоты на эту тему (см. картинку). Мол, представьте себе абсурдный мир, где вместо того, чтобы просто оказать вам нужную услугу (например, подстричь вас в парикмахерской), вас завалят горами бюрократических бумаг, в которых будет подробный план оказания этой услуги, обоснование для её оказания и так далее… Казалось бы, сильный аргумент. Но проблема в том, что дать/получить образование – это отнюдь не то же самое, что подстричь/сходить в барбершоп, а гораздо более сложная и долгосрочная штука.



Результат вашей стрижки всегда налицо, он виден вам сразу. И если результат вам до зубовного скрежета не нравится, вы можете даже отказаться платить деньги за услугу. Всё просто, понятно и более менее честно.

C образованием не так. Учёба в общем случае тянется 10-15 лет, и плачевные результаты плохого обучения становятся очевидны далеко не сразу. При этом конкретно государству, которое является у нас практически монопольным заказчиком услуги «школьное образование» и основным заказчиком услуги «высшее образование», оценивать качество обучения особенно тяжело.

Государство не может обеспечить набор в школы одних только исключительно талантливых учителей, которые без всяких лишних бумажек будут учить детей на высоком уровне. Гениальных педагогов всегда очень ограниченное количество, а учить кто-то должен. Государство вообще, в принципе не может обеспечить равномерно высокое качество образования, однако оно вполне может сделать две вещи: во-первых, заставить учителей преподавать вполне конкретные темы, а во-вторых, заставить их готовиться к урокам и отчитываться об этом, дабы исключить случаи совсем уж полной профанации преподавания. Да, в таких условиях педагогическому таланту сложнее разгуляться, однако так чиновники рассчитывают, по крайней мере, обеспечить единообразие и некое минимальное качество.

В-третьих, государство имеет возможность проводить объективную проверку результатов обучения с помощью стандартных тестовых экзаменов – ОГЭ (после 9 класса) и ЕГЭ (после 11-го).

Было бы прекрасно разгрузить учителей от лишней бюрократии и не подвергать несчастных детишек столь жёсткой проверке их знаний… Проблема в том, что критики нынешнего подхода к образованию пока так и не смогли предложить каких-то альтернативных инструментов, которые стимулировали бы всех участников образовательного процесса честно вкалывать и минимизировали при этом коррупцию.

2. Бывший школьный учитель объясняет, почему поддерживает ЕГЭ (ссылка):



ЕГЭ является одним из камней преткновения в современной системе образования. Против него выступают очень многие — всевозможные политики, популисты, многие работники вузов, часть педагогов. И, конечно же, большинство обывателей.

При этом, по моим наблюдениям, его критики в массе не имеют представления о том, что из себя вообще представляет ЕГЭ, основывая свои знания о нем из неумных заметок в соцсетях, юморесок Задорнова и слов все тех же популистов с экрана типа Петра Толстого.

Либо они хорошо знают, что такое ЕГЭ, но преследуют корыстные интересы. Плохие учителя недовольны единым экзаменом,потому что к нему надо готовить по серьезному, а не как раньше, когда самому распоследнему двоечнику тройку натянут, а любимчику — пятерку. Работники вузов вообще жировали во время вступительных экзаменов, за нужную сумму принимая кого нужно, а достойных заваливали. А родители тупеньких детей хотят как раньше за деньги отправить своего отпрыска в вуз. Хотя у него знаний и ума на ПТУ, но замах на МГУ.

Поэтому когда я слышу требования очередного балабола, что пора заканчивать с ЕГЭ, то надо этого болтуна посадить за парту и под онлайн-наблюдением заставить сдать ЕГЭ. Чтобы наглядно видно было, как он опозорится, и неповадно было другим играть на эмоциях людей. Потому что те, кто на этом настаивают — они и есть настоящие вредители и враги народа (точнее, полезные идиоты), которые хотят разрушить наше образование окончательно, хотя оно только лет 10-15 назад начало показывать хороший рост качества.

Да, ЕГЭ не идеален. А есть ли вообще идеалы на Земле? Его надо совершенствовать, что и делается. Но ни в коем случае не отменять. Потому что если это сделают — то это будет бомба под наше образование.

Про плюсы и минусы можно писать много, поэтому я напишу пару примеров из своей педагогической деятельности. Хоть она давно в прошлом.

Я только-только начал работать в школе. В выпускном классе училась одна девушка. Училась она неплохо, хоть и не всегда была готова к уроку. Буквально в середине сентября была контрольная. Она написала ее на тройку. На настоящую, не дутую. Даже слабую четверку поставить нельзя было. И я, недолго думая, поставил её в журнал. Продиктовал оценки и все ушли.

Буквально через минуту на перемене она врывается в класс с журналом и трагическим голосом вопрошает: “А вы, что, в журнал её поставили?” Ну а я что — “Ну конечно же”. И тут она вся покраснела, начала плакать крупными слезами, кричит: «Что вы наделали» и как пуля вылетает из класса. Я даже удивился, мол как за оценки переживает. Тут врывается ее классный руководитель, мол пойдем к завучу.

Я тут даже испугался малость. Заходим к завучу, там уже сидит директор. И начинают мне говорить, что, мол, девушка идет на медаль и никак нельзя, чтобы она получила три. Надо бы как то исправить оценку. Это наша недоработка, мы не рассказали все нюансы, ты молодой педагог, бывают у всех ошибки. Это хорошо, что у директора случайно есть еще один журнал, поэтому мы перепишем его, благо всего две недели пошло. Но ей и еще парочке учеников тройки ставить не надо. Они идут на медаль.Так и сделали, журнал был переписан, и троек больше не было.

В тот же год произошел еще один случай. На этот раз в девятом классе. Там училась девочка, училась вообще средненько. Была классической зубрилой. Рассказать определение, выполнить по шаблону – на это ее хватало, а решить задачу, провести вычисление, особенно нестандартно – это вообще ставило ее в тупик. Получала между тройкой и четверкой. И вот после уроков ко мне приходит одна учительница, даже не знаю, как именовалась ее должность, она занималась работой с детьми-сиротами и детьми, находящимися на индивидуальном обучении. И начинает у меня вкрадчиво расспрашивать, как учится эта девочка. Ну я ей и выдал расклад.

И она говорит, что девочка такая хорошая, инвалид, старается, хотя семья сложная. И (да надо было с этого начинать) племянница директора школы! Было принято решение (еще в девятом классе!) тянуть ее на медаль. Мол ты же понимаешь, надо бы помочь девочке. Мне так стало это противно, но помочь пришлось, и успеваемость её резко пошла в гору.

Я часто вспоминаю это. Ведь это практиковалось по всей стране. После введения обязательного среднего полного образования учителя ставили оценки всем подряд, потому, что школа должна была выполнить соцзаказ и все должны были получить заветный аттестат. Иначе РОНО ставили в коленно-локтевую позу директора, а он уже всех учителей. И давали аттестат, даже если ты все время на парте спал, ворон считал или получал коридорное образование. Попробуй не поставь. Справки давали очень редко. А детей нужных людей, да и тех, кто хорошо учится, начинали тянуть на медаль еще с 8/9 класса, ведь это показатель качества работы школы.

Если до 1991 года как-то держались и сильно не наглели, то после начало цвести всё это полным цветом. Ради поднятия рейтинга школы, получения дополнительных баллов, помощи нужным людям, например племянницам директора, учителя вынуждены были идти на сделку с совестью, ставить липовые завышенные оценки, плодить никчемных медалистов, а откровенным лентяям, бездарям и тупицам ставить тройку.

Все это огромный плюс в пользу ЕГЭ, благодаря этому была разорвана эта система, в которой успеваемость ученика зависела от субъективного отношения учителя.

3. Блогер vasloh считает, что отмена ЕГЭ давно уже невыгодна тем, кто особенно рьяно выступал за неё в первые годы после введения ЕГЭ (ссылка):

По долгу службы много взаимодействовал с приемными компаниями вузов в нулевые, как раз до, во время и сразу после внедрения ЕГЭ. Даже наблюдателем приходилось бывать, но это побочно, попросили.

У каждого председателя приемной комиссии был истрепанный волшебный лист, разделенный на три или более части. Верхняя часть: “Губер”, список фамилий. Вторая часть: “Ректор”, список. Третья часть: “Декан”, список. Список всегда носился с собой, чтобы в горячке приемной кампании, по крику: “Марья Степановна! К телефону!”, подбежать и, со словами “Да, Михаил Вениаминыч, конечно!”, сразу внести фамилию в тот или иной список, иначе забудешь и придется потом что-то править задним числом, и кому-то сообщать “Вы знаете, выяснились новые обстоятельства, и ваш сын уже не попадает на бюджет…”. Собственно, так я и познакомился с этим списком, ибо самому пару раз приходилось звать к телефону.

Декан же вуза обычно был уважаемым и важным человеком, как прокурор в среднеазиатской республике (про ректора молчу, председателю приемной комиссии тоже перепадало, членам не знаю, видимо, выборочно). В зависимости от места проживания абитуриента и места работы его родителей, декану подносились:

1) туша свиньи, разделанная вчера,

2) предмет мебельного гарнитура,

3) что-то в пакете.

Квартира декана в августе была похожа на склад.

И вдруг внедрили ЕГЭ. Поток прекратился. Декан превратился в подобие секретаря, решающего мелкие проблемы факультета, фамилии деканов стали малоизвестны за пределами вузов. В ректоратах стали собирать узкие совещания, как помочь уважаемым людям, которые просют. Возможности запихать отпрыска в вуз одним звонком, по-старому, резко сократились.

Начались два параллельных процесса.

Во-первых, травля. Пострадали же люди умные, многие из которых умели красиво излагать мысли и имеющие доступ к широкой печати (и кучу пострадавших же клиентов высокого уровня, готовых помочь). Немедленно появились статьи разного языкового уровня, для разных целевых аудиторий. На какие пункты давили, перечислять не буду — всем понятно, чем можно возбудить социалиста, чем либерала, и чем — простого аполитичного крестьянина. Например, заранее придумали термин “поколение ЕГЭ”. Не надо объяснять и психологические процессы, благодаря которым люди охотно присоединяются к травле.

Второй процесс — приспосабливание. Постепенно при вузах открыли центры подготовки (чаще они позиционировались как независимые, но комплектовались целенаправленно сотрудниками вуза). Выяснилось, что на худой-бедной подготовке к ЕГЭ можно заработать огромное бабло. Лично я знаю пару студентов, берущих по пять тысяч за час подготовки, и опытных педагогов, которые берут по 15 (раньше бы папаша позвонил кому надо, а сейчас платит 15 тыс за занятие).

И получилось интересно — сейчас педагоги перестроились, приспособились, и им бы не хотелось, чтобы что-нибудь менялось. Но поднятый хайп уже сложно остановить.