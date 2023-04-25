 

Мнение: О главной военной тайне России… Сколько дадут за её разглашение?

25.04.2023, 18:05, Разное
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Вот ведь недаром говорят: «Болтун — находка для врага!». Бахвальство, тщеславие, амбиции, жажда внимания и тяга к алкоголю пиару — до цугундера доведут.

Или — нет?

Но в любом случае остаётся вопрос: и кто его только за язык тянул? Неужели же измена проникла так высоко?

Зампредседателя Совбеза Дмитрий #Медведев опять отличился на ниве ударных заявлений и рискованных игр с мировой общественностью. Ядерное оружие имеет важное значение для «существования России в качестве самого большого на планете государства», заявил он. И добавил ещё несколько фраз, выдающих «военную тайну».

«Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство, — убежден он. — Но не только для нашей страны. И для других стран», — отметил Дмитрий Медведев. А затем, отвечая на вопрос, пустился в рассуждения. «Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие. Но, знаете, это не совсем так», — начал зампред Совбеза. И предложил вчитаться в п. 19 пп. «г» основ государственной политики в области ядерного сдерживания. «Там прямо сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении Российской Федерации осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По сути, это ответ не студенту, а мировому сообществу. Страны G7 18 апреля выпустили совместное заявление, которым призвали Россию подтвердить приверженность позиции, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Его заместитель Владимира Путина в Совбезе де-факто отверг. Чем не добавил России симпатий от мирового сообщества, да и от союзников, включая #Китай.

Ну и само по себе заявление, что #Россия фактически держится только на ЯО, которое есть «скрепа»: вынь её — и всё посыпется, в контексте предыдущих слов лишь удваивает, утраивает, удесятеряет решимость вынуть гранату из рук обезьяны. Даже ценой одной страны с «большим европейским будущим». Впрочем, и она не против принести себя в жертву. Но это, в конце концов, дело её граждан.

А вот чего заслуживают высокопоставленные болтуны, сыплющие различные угрозы без разбору?

Или это — сознательно, как часть работы во вред России на совсем другую страну?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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