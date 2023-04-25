 

В новых школьных учебниках по географии будут только контурные карты

25.04.2023, 17:53, Разное
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Министерство просвещения представило общественности новые учебники по географии, которые появятся в российских школах уже следующем учебном году.

Война в УкраинеОсобенностью новых пособий стал нестандартный подход к картографическому материалу – все карты, как в самих учебниках, так и в материалах для практических работ, будут исполнены в форме немых контурных карт, на которых указываются только физико-географические объекты (материки, горы,
реки и т.д.).

По мнению авторов идеи, сегодня российская география меняется так быстро, что сведения устаревают буквально на глазах. Прежде всего это касается политико- и экономико-географических данных.

– В этих условиях задачей современной школы становится не столько донести до ученика актуальную научную информацию, сколько увлечь его динамикой развития, дать возможность приобщиться к этому процессу. Школьники получают возможность почувствовать себя истинными первооткрывателями и исследователями, которые не просто изучают мир, но меняют его, создают новые границы, переименовывают города и переносят целые страны, – рассказали они.

В министерства подчёркивают, что это только первый шаг к учебнику мечты. Может наступить тот день, когда вместо карт в пособиях будут абсолютно чистые листы для ничем не ограниченного творчества.

Нововведение коснётся не только учебников, но и других материалов. Так, уже к сентябрю в школах появятся настенные контурные карты, а также контурные глобусы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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